Над 50 ракети и 500 дрона причиниха смърт и разрушения в Украйна

Руската армия нанесе масирани въздушни удари срещу Украйна през нощта, с използването на над 50 ракети и над 500 дрона, съобщават украински медии. Има жертви в различни региони, засегната е критична енергийна инфраструктура.

Полша заяви, че рано тази сутрин е задействала военната си авиация, за да гарантира сигурността на въздушното си пространство.

Дронове "Шахед" навлязоха в украинското небе от от пет посоки и бяха засечени в почти всички региони на Украйна. В Черно море кораби изстреляха ракети „Калибър“. Изтребители МиГ-31К атакуваха град Лвов с аеробалистични ракети „Кинжал“. Украйна беше атакувана и с крилати ракети от стратегически бомбардировачи Ту-95МС.

Под удари попаднаха украинските области Лвов, Ивано-Франковск, Запорожка, Чернигов, Суми, Харков, Херсон, Одеса и Кировоград. Според предварителни данни, петима души са загинали, а около десет други са ранени.

В Лвовска област четирима души загинаха и четирима бяха ранени при непрекъснати атаки в продължение на повече от пет часа. Редица съоръжения, включително жилищни сгради, са повредени при комбинирани удари с дронове и крилати ракети „Кинжал“ и „Калибр“. В резултат на обстрела част от Лвов остана без електрозахранване.

Атакувана бе и украинската Запорожка област, заявиха областните власти. Най-малко 10 дрона и бомби с насочване поразиха град Запорожие, като един човек бе убит и осем бяха ранени, казаха властите.

Атаката е повредила къщи, причинила е пожари и е прекъснала водоснабдяването и електрозахранването. Десетки хиляди хора останаха без ток. Също така в Запорожие, над 290 абонати останаха без газ.

Според местните власти, 8 жилищни блока, 8 частни къщи и нежилищни сгради са били повредени от руската атака.

Обект на атаки с дронове станаха и други градове, сред които Киев, Днепър и Одеса.