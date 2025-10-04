Приключи гласуването на парламентарните избори в Чехия

Приключи гласуването на втория, последен ден от парламентарните избори в Чехия. Ройтерс отбелязва, че е вероятно на власт да се върне популисткия милиардер Андрей Бабиш, който обеща повишаване на заплатите и икономически растеж и намаляване на помощта за Украйна.

Избирателните секции затвориха в 14 ч. местно време, резултатите ще бъдат оповестени до няколко часа. Очаква се Бабиш да не постигне мнозинство в парламента и да трябва да търси партньори сред други партии, за да управлява.

Промяна от настоящото център-дясно правителство би дала тласък на популисткия, антиимиграционен лагер в Европа и би могла да затвърди съпротивата срещу климатичните цели на Европейския съюз, отбелязва Ройтерс.

Чехите преживяха няколко скока на инфлацията след пандемията и руското нахлуване в Украйна и се възстановяват бавно от един от най-тежките спадове в реалните доходи в Европа, пише още агенцията.

Това, както и няколко корупционни скандала, навредиха на коалицията на премиера Петър Фиала и на либералните му съюзници в правителството, които се фокусираха върху постепенното намаляване на бюджетния дефицит.

Бабиш, чиято партия ANO водеше с двуцифрена преднина в повечето социологически проучвания, е съюзник на премиера на Унгария Виктор Орбан в групата "Патриоти за Европа" в Европейския парламент.

71-годишният Бабиш, който вече беше премиер между 2017 и 2021 г., заема двусмислена позиция относно помощта за Украйна - за разлика от правителството на Фиала, което подкрепя Киев през цялата война с Русия.