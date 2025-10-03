Люксембург отваря нова страница за монархията: Защо великият херцог абдикира от трона

Великият херцог Анри на Люксембург ще абдикира в полза на сина си Гийом след 25 години управление, откривайки нова страница в историята на монархията на страната, съобщава AP.

Великият херцог Анри на Люксембург обяви абдикацията си след 25 години на трона. Тронът ще премине към най-големия му син, престолонаследника Гийом, символизирайки началото на нова ера в историята на една от най-старите монархии в Европа.

Анри и съпругата му, великата херцогиня Мария Терезия, до голяма степен са изпълнявали церемониални роли, докато правителството е управлявало икономиката и политическите предизвикателства. Едно от основните предизвикателства за държавата е финансовата криза от 2008 г., която е най-големият шок за икономиката на Люксембург от 70-те години на миналия век.

70-годишният Анри е получил образование във Франция, Швейцария и Белгия и е известен със своята сдържаност и високо чувство за дълг. В продължение на много години той представлява Люксембург на международната сцена, съчетавайки традициите на монархията със съвременните предизвикателства.

Предаването на трона на сина му Гийом ще се състои на специална церемония, символизираща продължаването на династията на Великото херцогство Люксембург. Престолонаследникът Гийом вече участва активно в държавни събития и представителни функции, подготвяйки се за бъдещото си царуване.

Анализаторите отбелязват, че абдикацията на Хенри е един от малкото случаи на мирно предаване на властта в европейските монархии през 21-ви век и демонстрира постепенен преход към нови поколения владетели, като същевременно се запазват традициите и стабилността на държавата.

„Това е исторически момент за Люксембург, символизиращ не само смяната на поколенията в монархията, но и продължаващата стабилност и развитие на страната“, отбелязват експерти по европейска политика.

Припомняме, че Люксембург е сред 3-те най-богати страни в света по отношение на БВП на глава от населението. В него се намират централите на банки, ИТ компании и международни корпорации.

Въпреки малкия си размер, страната има един от най-високите стандарти на живот в света.