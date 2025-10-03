Шефът на Ryanair: Ако руски самолет влезе във въздушното пространство на НАТО, ще го свалим – защо не и дроновете?

Главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О'Лиъри разкритикува ЕС за това, че не е успял да защити европейските летища, и заяви, че неоторизираните дронове, които нарушават въздушния трафик, трябва да бъдат свалени, пише Politico.

В сряда се очаква лидерите на Европейския съюз да обсъдят въвеждането на стена от дронове на неформалното заседание на Европейския съвет в Копенхаген с надеждата да противодействат на нахлуванията на безпилотни летателни апарати, изпратени от Русия или други злонамерени лица.

„Защо не сваляме тези дронове?“, каза О'Лиъри в интервю за Politico, когато беше попитан за скорошните нахлувания на дронове на европейски летища. Той постави под въпрос защо това не се случва, „ако руски военен самолет прелита въздушното пространство на НАТО“.

„Нашите операции бяха прекъснати преди три седмици, когато дронове прелетяха над Полша и полските летища бяха затворени за четири часа“, каза главният изпълнителен директор на авиокомпанията, визирайки инцидент, приписван на Русия.

„Миналата седмица датските летища бяха затворени за около два часа“, добави той, визирайки нахлуванията на летищата в Копенхаген и Олборг , за които местните власти все още не са идентифицирали извършител. „Това е разрушително и призоваваме за действия.“

Въпреки новата спешност за защита на европейските летища, О'Лиъри смята, че стена от дронове не е решението.

„Не мисля, че стената от дронове има някакъв ефект. Мислите ли, че руснаците всъщност не могат да изстрелят дрон от вътрешността на Полша?“, каза О'Лиъри.

Комисарят по отбраната Андрюс Кубилюс постави тази инициатива в основата на „Eastern Flank Watch“ – отбранителен план сред страните от ЕС на източната фронтова линия, целящ да защити целия континент от ескалиращи заплахи за сигурността.

Преди неформалната среща на върха в Копенхаген, където държавните и правителствените ръководители на ЕС ще обсъдят инициативата за отбрана, шефът на нискотарифната авиокомпания изрази скептицизъм относно техните планове и надеждност.

„Нямам вяра в европейските лидери, които седят и пият чай и ядат бисквити“, каза той. „Ако вие не можете да защитите дори прелитанията над Франция, какъв шанс имаме те да ни защитят от Русия?“, добави той, визирайки отмяната на маршрути над Франция по време на стачки на авиодиспечерите в страната.

„Нямам вяра във фон дер Лайен. Тя е безполезна и трябва да напусне“, каза О'Лиъри.