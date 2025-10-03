Паника в Дания след инцидента с дрона –масово се изкупуват консерви и радиостанции

Дания би била друго логично място, където Русия да предизвика конфликт

Европейците спешно се запасяват с консерви. Това се случва на фона на трескави изявления на правителството за предполагаема руска заплаха, пише The New York Times.

В статията се посочва, че продажбите на лиофилизирани къмпинг продукти са се увеличили с 400%. Датски новинарски издания съобщават, че други магазини изпитват недостиг на аварийни дажби, аварийни радиостанции, ориз и консервирана скумрия.

Една нощ миналата седмица датският фотограф Хенрик Абилгаард излезе на верандата си, за да пуши. Той живее във Вестбьорг, малко градче в северната част на Дания, близо до военна база. Докато се наслаждавал на цигарата си, каза той, видял „нещо, което прелетяло през небето и мигало в червено и зелено“. Половин час по-късно забелязал още едно.

След като сравнил видеото, което заснел, с кадри, излъчени по телевизията, той скоро разбрал, че това, на което е станал свидетел, е един от мистериозните полети на дронове, които разтърсват Дания през последните 10 дни. Няколко големи дрона се появиха над военни бази и някои от най-големите летища в Дания, включително това в Копенхаген, само за да изчезнат в нощното небе.

Анализаторите подозират, а властите намекват, че зад тези полети стои Русия, като част от стратегия за проучване на готовността на Европа, засяване на раздори и разклащане на общественото мнение.

Поне последната част изглежда да работи. Лидерите на 27-те страни от Европейския съюз се срещнаха в сряда в Копенхаген при по-засилени мерки за сигурност от обичайните, за да обсъдят отбраната и войната в Украйна. Общественото безпокойство в Дания относно нахлуването на дроните показва как зоната на загриженост относно Русия постоянно се разраства и как конфликт, който някога изглеждаше далечен, изведнъж може да се почувства близък.

В Wolf Tactical продажбите на лиофилизирана храна за къмпинг са скочили с 400 процента, каза собственикът. Датските медии съобщават, че и в други магазини има голямо търсене на аварийни дажби, аварийни радиостанции, ориз и консервирана скумрия. Датската обществена телевизия току-що излъчи репортаж, озаглавен „Как да говорите с детето си за дронове и хибридни атаки“. „Как да говорите с детето си за дронове и хибридни атаки“.

И Дания не е сама. От 22 септември норвежките власти също засякоха неизвестни дронове в своето въздушно пространство и за кратко затвориха летището в Осло. Полицията в Швеция разследва сигнали за дронове, които бръмчат над шведска военноморска база.

Всичко това предизвика нещо като мания по НЛО в цяла Скандинавия.

Полицейските горещи линии в Дания, Швеция и Норвегия са претоварени от загрижени граждани, които подават фалшиви сигнали, които в крайна сметка се оказват малки самолети, индустриални светлини или просто звезди в особено ясна есенна нощ. Властите са претоварени, което може би е и целта.

През последните няколко седмици руски самолети също преминаха провокативно в въздушното пространство на НАТО в Естония, а руски дронове летяха в Полша, където бяха свалени.

Дания би била друго логично място, където Русия да предизвика конфликт, казват анализатори. Тя е една от най-критичните европейски гласове срещу Русия и един от най-силните поддръжници на Украйна; тя е основател на НАТО; а отбраната й е слаба.

Питър Виго Якобсен, професор в Кралския датски колеж по отбрана, направи сравнение с старата максима на Теодор Рузвелт за дипломацията: „Говори тихо и носи голяма пръчка”.

Правителството на Мете Фредериксен, министър-председател на Дания, увеличи военните разходи, включително за прецизни оръжия с голям обсег. Въпреки това много датчани смятат, че страната им не взема отбраната си достатъчно на сериозно.

Той счете за „абсурдно“ факта, че екип от експерти по дронове от Украйна, която води истинска война с дронове срещу Русия, е трябвало да дойде в Дания, за да предложи помощ – при положение че обикновено Европа помага на Украйна.

Датските власти признаха, че не са могли да проследят дроновете, нито при влизането им в въздушното пространство, нито при напускането му, и че не разполагат с наземни системи за противовъздушна отбрана, с които да ги прихванат. Те заявиха, че свалянето на дронове в градски райони може да бъде опасно; в Украйна има хора, които са загинали от падащите отломки.

Фредериксен намекна, че Русия стои зад нахлуването, но не го каза директно.

„Нашите власти не са стигнали до заключение по този въпрос, но когато погледна какво се случва в Европа, не мисля, че можем да разглеждаме ситуацията в Дания отделно от това“, каза Фредериксен в интервю. „И за съжаление, Русия играе много негативна и разрушителна роля.“