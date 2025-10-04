НАТО симулира сценария за руска инвазия в Европа в Унгария: Река Тиса е от решаващо значение

Многонационалното учение „Адаптивни хусари 2025“ тества мобилността на НАТО в случай, че противникът – в този случай Русия, с която Унгария е приятелска – разруши неподвижни мостове, пише Newsweek.

Маневрите са от съществено значение в сценарий, при който е необходимо бързо консолидиране на речните мрежи в Централна Европа.

Събитието съчетаваше съвременни бронирани машини, бойни инженери, средства за въздушна и речна отбрана, както и необичаен кавалерийски и разузнавателен принос от хусарския отряд „Граф Ференц Надашди“.

Преминаването на реки остава сред най-опасните маневри между родовете войски в съвременната война.

Това е от значение за позицията на НАТО в Централна Европа, където големите реки и гъстата инфраструктура правят мобилността решаващ фактор за подкрепления и възпиране.

Стратегически, преминаването на Тиса - която тече през Румъния, Украйна, Словакия, Унгария и Сърбия, след което се влива в Дунав близо до Белград - има геостратегически и военни последици отвъд непосредствената стойност за обучението, според Army Recognition.

Географски, Централна Европа се определя от реките Дунав, Тиса и техните притоци, които сегментират коридорите за маневриране и могат да забавят изпращането на подкрепления, ако те не са подготвени.

Подготовката за възстановяване на мобилността след умишлени разрушения засилва възпирането, като сигнализира, че силите на Алианса няма да бъдат канализирани или обездвижени от атаки срещу инфраструктура.

Отличителна черта на събитието беше използването на хусарския отряд „Граф Ференц Надашди“ за предварителна разузнавателна дейност.

Възползвайки се от мобилността на конете извън пътя, за да достигнат до скрити наблюдателни пунктове, хусарските разузнавачи, работейки в екип с оператори на дронове, установяват скрити наблюдателни пунктове, след което предават видео в реално време и доклади за контакт обратно до щаба за контрол на преминаванията.

Тази комбинация от традиция и технология служи на практическа военна цел: монтирани елементи можеха да проникнат в мек терен и горски ръбове без акустичните и топлинни сигнатури на превозните средства, докато дроновете разширяваха хоризонтите на наблюдателите.

Срещу враг, от когото се очаква да атакува мостове и подходи към тях, подобно хибридно разузнаване намалява прозореца на уязвимост за сапьорните подразделения, действащи в открито пространство.

Унгарските власти също така намериха учението за изключително полезно за представители на други агенции - служители по бедствия и полиция - които се обучаваха заедно на моста, построен от военните.

Цялото учение се характеризира с естеството на обединените сили, съобщи Министерството на националната отбрана.

В маневрите участваха технически войници от полка „Сентеш“, личен състав и елементи от 30-та пехотна бригада „М. Х. Пал Кинижи“, които извършиха прелитането, както и военновъздушни сили с хеликоптери H145 и H225, „Грипен“ и дронове.

Учението „Адаптивни хусари 2025“ се проведе в рамките на НАТО, а командният език беше английски.

„Крайната гаранция за сигурността на Унгария, освен функционираща национална военна сила, е НАТО, на който тя е уважаван и признат член“, заяви министърът на националната отбрана Криштоф Салай-Бобровницки.