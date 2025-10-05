Папа Войтила – фашист?!

Статуята на Йоан Павел II в Рим бе ошарена с графит „Лайнян фашист!“

Премиерката Мелони нахока вандалите, обявявайки папата-поляк за борец за мир

Статуята на папата-поляк Йоан Павел II в центъра на Рим бе обезобразена завчера с едър надпис „Фашист лайнян!“ Думите се появиха от вътрешната страна на наметалото, придружени от символа на сърп и чук, всичко изписано с червен спрей. Свръх неприятният за вярващите католици надпис бе открит от карабинерите след многолюдния митинг в защита на Палестина и правоохранителните органи започнаха незабавна процедури за премахване на скверните графити.

Премиерката Джорджа Мелони пък нахока вандалите по телевизията със следното кратко изявление: „Те казват, че излизат на улицата за мир, но след това обиждат паметта на човек, който беше истински защитник и строител на мира. Това е недостойно деяние, извършено от хора, заслепени от идеологията, демонстриращи пълно непознаване на историята и нейните главни действащи лица!“ – натърти министър-председателката, чиято дясна партия „Италиански братя“ е с корени в съществувалата до началото на деветдесетте години на миналия век неофашистка формация „Италианско социално движение“.

Паметникът на папа Войтила се намира на просторния площад „Чинкуеченто“ пред централната гара „Термини“ на Рим и е проектиран от майстора на длетото Оливиеро Райналди. Скулптурата е именувана „Разговори“ и е била създадена с цел да се отдаде голяма и заслужена почит към делото на Йоан Павел II – несигурно според италианските медии начинание още от самото негово начало. Защото открит през май 2011 г., паметникът веднага предизвиква разгорещени спорове и е бил разкритикуван дори на страниците на всекидневника на Ватикана – „Осерваторе романо“.

Всекидневникът го описва като „огромен, неясен паметник“, лишен от „минимална разпознаваемост“ и като цяло „резултат, неотговарящ на предвиденото“. Както писа в събота римският в. „Република“, по начало не било оценено позитивно и намръщеното изражение на лицето на Войтила, което според изтъкнати изкуствоведи приличало на това на прословутия фашистки водач на Италия Бенито Мусолини. Няколко месеца след откриването, вследствие на критики бронзовата скулптура – ​​висока приблизително седем метра – претърпява щателна „корективна обработка“ - позицията на главата, изражението на очите и формата на наметалото, което било по-меко и по-нагънато, били модифицирани. Статуята получила също така нова бетонна основа и ново осветление, след което претърпяла второ откриване в присъствието на тогавашния кмет на Рим - съпартиец на Мелони – Джани Алемано, смятан за неин политически ментор.

Оттогава скулптурата „бди“ над пътниците, влизащи и излизащи от гара „Термини“ и над хилядите хора, които преминават всеки ден през площад „Чинкуеченто“. Но както обобщи в. „Република“, през годините „съвсем не е имало недостиг на инциденти с нея с привкус на вандализъм“. Така например през 2016 г. група младежи „покриват“ главата на папата с голяма жълта торба, препратка към качулките, каквито надявали по време на религиозните процесии в Сицилия хората на мафията. Според медиите в Рим гаврата с торбата означавала просто, че папата-поляк е ненавиждан от младите италианци.