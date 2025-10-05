Марк Рюте паникьоса Италия с руски щурм изневиделица

Дипломат №1 Антонио Таяни не смята, че Путин има желание за трета световна война

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви завчера, че Русия вече държи на прицел Италия “с хиперзвукови ракети, готови да ударят дори Рим”. Заплахата хвърли веднага в паника жителите на Апенините, тъй като бе “изстреляна” в блиц-интервю, излъчено в централната вечерна информационна емисия на държавната телевизия РАИ. Масло в огъня на завихрилата се психоза наляха електронните сайтове на медиите, които заговориха за “ядрена мистерия”, а социалните мрежи я гарнираха с апокалиптични картини.

Духовете се поуспокоиха едва на следващата сутрин, когато военни специалисти обясниха на големите италиански вестници “Република” и “Кориере дела сера”, че изцепката на Генералния секретар на НАТО Марк Рюте макар и страховита, не била необичайна. Защото изявлението му в най-гледаната информационна емисия на РАИ се вписвало в контекста на климата на напрежение, преобладаващ в цяла Европа, който рискува да достигне своя връх по време на предстоящите паралелни ядрени учения на НАТО и Русия.

“Това е ритуал на терор, който никога не е спирал, дори когато падането на Берлинската стена изглеждаше, че е изправило ядреното глобалното предизвикателство на ръба на колапса” - писа “Република”. Вестникът обясни още, че още от времето на Студената война октомври е месецът на включващи и италиански бази ядрените учения - истински дуел от дълго разстояния между НАТО и Русия чрез демонстрация на сила на изтребители и ракети, от Арктика, та чак до Средиземно море.

“Руският арсенал разполага с множество ядрени ракети, - подчерта “Република”, - способни да достигнат италиански градове и носени от бомбардировачи и подводници, или съхранявани в подземни стоманени и бетонни силози.” За влиятелния всекидневник обаче те били позната заплаха от много години, но сега биха могли да приемат “хибридна” форма в новата ракета “Орешник” - използвана срещу град Днипро в Украйна без ядрени бойни глави и проектирана специално за опустошаване на европейските столици. И единственото приемливо обяснение за изцепката на Рюте пред РАИ било генсекът на НАТО да е бил получил и перифразирал някаква класифицирана разузнавателна информация за плановете на Кремъл за предстоящото учение “Гръм”, което трябвало да включва “целенасочени маневри” към Апенинския полуостров.

В тази нагнетена обстановка на раздухван из Апенините ядрен апокалипсис известно успокоение внесе вицепремиерът на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни, който заяви на митинг във Флоренция, че твърдо не вярва руският президент Владимир Путин да има намерение да разпали трета световна война.