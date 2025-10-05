Марк Рюте паникьоса Италия с руски щурм изневиделица

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви завчера, че Русия вече държи на прицел Италия “с хиперзвукови ракети, готови да ударят дори Рим”. Заплахата хвърли веднага в паника жителите на Апенините, тъй като бе “изстреляна” в блиц-интервю, излъчено в централната вечерна информационна емисия на държавната телевизия РАИ. Масло в огъня на завихрилата се психоза наляха електронните сайтове на медиите, които заговориха за “ядрена мистерия”, а социалните мрежи я гарнираха с апокалиптични картини.
Духовете се поуспокоиха едва на следващата сутрин, когато военни специалисти обясниха на големите италиански вестници “Република” и “Кориере дела сера”, че изцепката на Генералния секретар на НАТО Марк Рюте макар и страховита, не била необичайна. Защото изявлението му в най-гледаната информационна емисия на РАИ се вписвало в контекста на климата на напрежение, преобладаващ в цяла Европа, който рискува да достигне своя връх по време на предстоящите паралелни ядрени учения на НАТО и Русия.
“Това е ритуал на терор, който никога не е спирал, дори когато падането на Берлинската стена изглеждаше, че е изправило ядреното глобалното предизвикателство на ръба на колапса” - писа “Република”. Вестникът обясни още, че още от времето на Студената война октомври е месецът на включващи и италиански бази ядрените учения - истински дуел от дълго разстояния между НАТО и Русия чрез демонстрация на сила на изтребители и ракети, от Арктика, та чак до Средиземно море.
“Руският арсенал разполага с множество ядрени ракети, - подчерта “Република”, - способни да достигнат италиански градове и носени от бомбардировачи и подводници, или съхранявани в подземни стоманени и бетонни силози.” За влиятелния всекидневник обаче те били позната заплаха от много години, но сега биха могли да приемат “хибридна” форма в новата ракета “Орешник” - използвана срещу град Днипро в Украйна без ядрени бойни глави и проектирана специално за опустошаване на европейските столици. И единственото приемливо обяснение за изцепката на Рюте пред РАИ било генсекът на НАТО да е бил получил и перифразирал някаква класифицирана разузнавателна информация за плановете на Кремъл за предстоящото учение “Гръм”, което трябвало да включва “целенасочени маневри” към Апенинския полуостров.
В тази нагнетена обстановка на раздухван из Апенините ядрен апокалипсис известно успокоение внесе вицепремиерът на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни, който заяви на митинг във Флоренция, че твърдо не вярва руският президент Владимир Путин да има намерение да разпали трета световна война.