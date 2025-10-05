Медиите в Западна Европа: Бабиш заорава със Словакия и Унгария в руската бразда

В големите европейски столици нарекоха вероятния бъдещ премиер “върл тръмпист”

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви завчера, че Русия вече държи на прицел Италия “с хиперзвукови ракети, готови да ударят дори Рим”. Заплахата хвърли веднага в паника жителите на Апенините, тъй като бе “изстреляна” в блиц-интервю, излъчено в централната вечерна информационна емисия на държавната телевизия РАИ. Масло в огъня на завихрилата се психоза наляха електронните сайтове на медиите, които заговориха за “ядрена мистерия”, а социалните мрежи я гарнираха с апокалиптични картини.

Духовете се поуспокоиха едва на следващата сутрин, когато военни специалисти обясниха на големите италиански вестници “Република” и “Кориере дела сера”, че изцепката на Генералния секретар на НАТО Марк Рюте макар и страховита, не била необичайна. Защото изявлението му в най-гледаната информационна емисия на РАИ се вписвало в контекста на климата на напрежение, преобладаващ в цяла Европа, който рискува да достигне своя връх по време на предстоящите паралелни ядрени учения на НАТО и Русия.

“Това е ритуал на терор, който никога не е спирал, дори когато падането на Берлинската стена изглеждаше, че е изправило ядреното глобалното предизвикателство на ръба на колапса” - писа “Република”. Вестникът обясни още, че още от времето на Студената война октомври е месецът на включващи и италиански бази ядрените учения - истински дуел от дълго разстояния между НАТО и Русия чрез демонстрация на сила на изтребители и ракети, от Арктика, та чак до Средиземно море.

Според британското разузнаване, цитирано от италианските медии, миналия декември, след падането на Дамаск, няколко руски изтребителя “МиГ-31” са били прехвърлени от Сирия в източната либийска област Киренайка, контролирана от армията на маршал Халифа Хафтар. Като това били същите бойни самолети, показани от световните телевизии над водите източно от о. Кипър в началото на 2024 г., докато тестват изстрелването на хиперзвукови крилати ракети “Кинжал” със среден обсег на действие - до 2000 км и със скорост 12 000 км в час.

Но поне досега не се били появили снимки или документи, които да потвърждават постоянно разполагане в Либия на способните да ги носят на борда си “МиГ-31”. За разведките от Острова ескадрилите, дислоцирани от Кремъл в подкрепа на маршал Хафтар, били съставени предимно от вече поостарели самолети като “МиГ-29” и “Су-24”. Сателити обаче били заснели интензивна работа по удължаване на писти и възстановяване на хангари в поне две бази, изоставени след смъртта на Муамар Кадафи, което не изключвало възможността “МиГ-31” да се появят отново от другата страна на Средиземно море, точно срещу Италия.

“Руският арсенал разполага с множество ядрени ракети, - подчерта “Република”, - способни да достигнат италиански градове и носени от бомбардировачи и подводници, или съхранявани в подземни стоманени и бетонни силози.” За влиятелния всекидневник обаче те били позната заплаха от много години, но сега биха могли да приемат “хибридна” форма в новата ракета “Орешник” - използвана срещу град Днипро в Украйна без ядрени бойни глави и проектирана специално за опустошаване на европейските столици. И единственото приемливо обяснение за изцепката на Рюте пред РАИ било генсекът на НАТО да е бил получил и перифразирал някаква класифицирана разузнавателна информация за плановете на Кремъл за предстоящото учение “Гръм”, което трябвало да включва “целенасочени маневри” към Апенинския полуостров.

Като в допълнение на демонстрацията на подводници и суперракети, големите военни учения миналата година, включващи руския ядрен арсенал, били наблегнали на използването за пръв път на тактически бойни глави. А това били бомби с ограничена мощност, но все пак били толкова опустошителни, колкото атомната бомба над Хирошима през 1945 г. Като те можело да бъдат изстрелвани по противник, дори ако той не разполага с ядрени оръжия, нарушавайки желязно правило, установено по време на ерата на “Желязната завеса”. Какъвто бил тестът с “Орешник” срещу Днипро, послужил като предупреждение към Киев, но също така трябвало да припомни на няколко европейски правителства за решимостта на Москва да утвърди ядреното си превъзходство в конфронтацията с ЕС.

Доколкото до Италия, според медиите в страната, през следващите седмици страната щяла да участва в учението на НАТО “Steadfast Noon” с базирани на територията є изтребители, носещи “симулационни” ядрени оръжия, насочени на изток. Името на маневрите буквално гласи в превод “Придържай се към пладне” или “Непоколебими до пладне”, което означавало “да се остане възможно най-далеч от нощта на ядрения апокалипсис”. “Република” посочва, че в базата “Авиано” край град Порденоне в североизточната област Фриули Венеция Джулия и в базата “Геди” край втория по големин град на Ломбардия - Бреша, имало приблизително петдесет американски ядрени бомби “B61”.

В случай на конфликт, те щели да бъдат поставени на италианските изтребители “Торнадо” в базата в Ломбардия и към изтребителите “F16” на американските военновъздушни сили в базата край Порденоне. Римският всекидневник обясни още, че по време на военните учения на НАТО ядрените оръжия по принцип остават в бункерите си, въпреки че обслужващият ги персонал е обучен да ги изважда от бронираните им “черупки” и да ги инсталира под крилата на самолетите. Така по време на “Придържай се към пладне” учебните бойни полети в целия Европейски съюз щели да се извършват само с макети. И задължително щели да бъдат преплетени с ескалиращи изявления, както агресивни, така и загрижени, с реторика от страна на европейските лидерите, която щяла да бъде все повече и повече вдъхновена от ветровете на войната, също като тази на Рюте.

В тази нагнетена обстановка на раздухван из Апенините ядрен апокалипсис известно успокоение внесе вицепремиерът на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни, който заяви на митинг във Флоренция, че твърдо не вярва руският президент Владимир Путин да има намерение да разпали трета световна война.