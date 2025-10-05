Медиите в Западна Европа: Бабиш заорава със Словакия и Унгария в руската бразда

Автор: Румен Михайлов
Андрей Бабиш след победата на изборите

В големите европейски столици нарекоха вероятния бъдещ премиер “върл тръмпист”

„Льо Фигаро“ нарече победата на партията му „най-големия триумф“ в новата история на Чехия

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте обяви завчера, че Русия вече държи на прицел Италия “с хиперзвукови ракети, готови да ударят дори Рим”. Заплахата хвърли веднага в паника жителите на Апенините, тъй като бе “изстреляна” в блиц-интервю, излъчено в централната вечерна информационна емисия на държавната телевизия РАИ. Масло в огъня на завихрилата се психоза наляха електронните сайтове на медиите, които заговориха за “ядрена мистерия”, а социалните мрежи я гарнираха с апокалиптични картини.

Духовете се поуспокоиха едва на следващата сутрин, когато военни специалисти обясниха на големите италиански вестници “Република” и “Кориере дела сера”, че изцепката на Генералния секретар на НАТО Марк Рюте макар и страховита, не била необичайна. Защото изявлението му в най-гледаната информационна емисия на РАИ се вписвало в контекста на климата на напрежение, преобладаващ в цяла Европа, който рискува да достигне своя връх по време на предстоящите паралелни ядрени учения на НАТО и Русия.

“Това е ритуал на терор, който никога не е спирал, дори когато падането на Берлинската стена изглеждаше, че е изправило ядреното глобалното предизвикателство на ръба на колапса” - писа “Република”. Вестникът обясни още, че още от времето на Студената война октомври е месецът на включващи и италиански бази ядрените учения - истински дуел от дълго разстояния между НАТО и Русия чрез демонстрация на сила на изтребители и ракети, от Арктика, та чак до Средиземно море.

Според британското разузнаване, цитирано от италианските медии, миналия декември, след падането на Дамаск, няколко руски изтребителя “МиГ-31” са били прехвърлени от Сирия в източната либийска област Киренайка, контролирана от армията на маршал Халифа Хафтар. Като това били същите бойни самолети, показани от световните телевизии над водите източно от о. Кипър в началото на 2024 г., докато тестват изстрелването на хиперзвукови крилати ракети “Кинжал” със среден обсег на действие - до 2000 км и със скорост 12 000 км в час.

Но поне досега не се били появили снимки или документи, които да потвърждават постоянно разполагане в Либия на способните да ги носят на борда си “МиГ-31”. За разведките от Острова ескадрилите, дислоцирани от Кремъл в подкрепа на маршал Хафтар, били съставени предимно от вече поостарели самолети като “МиГ-29” и “Су-24”. Сателити обаче били заснели интензивна работа по удължаване на писти и възстановяване на хангари в поне две бази, изоставени след смъртта на Муамар Кадафи, което не изключвало възможността “МиГ-31” да се появят отново от другата страна на Средиземно море, точно срещу Италия.

“Руският арсенал разполага с множество ядрени ракети, - подчерта “Република”, - способни да достигнат италиански градове и носени от бомбардировачи и подводници, или съхранявани в подземни стоманени и бетонни силози.” За влиятелния всекидневник обаче те били позната заплаха от много години, но сега биха могли да приемат “хибридна” форма в новата ракета “Орешник” - използвана срещу град Днипро в Украйна без ядрени бойни глави и проектирана специално за опустошаване на европейските столици. И единственото приемливо обяснение за изцепката на Рюте пред РАИ било генсекът на НАТО да е бил получил и перифразирал някаква класифицирана разузнавателна информация за плановете на Кремъл за предстоящото учение “Гръм”, което трябвало да включва “целенасочени маневри” към Апенинския полуостров.

Като в допълнение на демонстрацията на подводници и суперракети, големите военни учения миналата година, включващи руския ядрен арсенал, били наблегнали на използването за пръв път на тактически бойни глави. А това били бомби с ограничена мощност, но все пак били толкова опустошителни, колкото атомната бомба над Хирошима през 1945 г. Като те можело да бъдат изстрелвани по противник, дори ако той не разполага с ядрени оръжия, нарушавайки желязно правило, установено по време на ерата на “Желязната завеса”. Какъвто бил тестът с “Орешник” срещу Днипро, послужил като предупреждение към Киев, но също така трябвало да припомни на няколко европейски правителства за решимостта на Москва да утвърди ядреното си превъзходство в конфронтацията с ЕС.

Доколкото до Италия, според медиите в страната, през следващите седмици страната щяла да участва в учението на НАТО “Steadfast Noon” с базирани на територията є изтребители, носещи “симулационни” ядрени оръжия, насочени на изток. Името на маневрите буквално гласи в превод “Придържай се към пладне” или “Непоколебими до пладне”, което означавало “да се остане възможно най-далеч от нощта на ядрения апокалипсис”. “Република” посочва, че в базата “Авиано” край град Порденоне в североизточната област Фриули Венеция Джулия и в базата “Геди” край втория по големин град на Ломбардия - Бреша, имало приблизително петдесет американски ядрени бомби “B61”.

В случай на конфликт, те щели да бъдат поставени на италианските изтребители “Торнадо” в базата в Ломбардия и към изтребителите “F16” на американските военновъздушни сили в базата край Порденоне. Римският всекидневник обясни още, че по време на военните учения на НАТО ядрените оръжия по принцип остават в бункерите си, въпреки че обслужващият ги персонал е обучен да ги изважда от бронираните им “черупки” и да ги инсталира под крилата на самолетите. Така по време на “Придържай се към пладне” учебните бойни полети в целия Европейски съюз щели да се извършват само с макети. И задължително щели да бъдат преплетени с ескалиращи изявления, както агресивни, така и загрижени, с реторика от страна на европейските лидерите, която щяла да бъде все повече и повече вдъхновена от ветровете на войната, също като тази на Рюте.

В тази нагнетена обстановка на раздухван из Апенините ядрен апокалипсис известно успокоение внесе вицепремиерът на Италия и министър на външните работи Антонио Таяни, който заяви на митинг във Флоренция, че твърдо не вярва руският президент Владимир Путин да има намерение да разпали трета световна война.

