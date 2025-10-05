Китайски шпионски спътници летели над Украйна по време на масираните руски атаки

Още по темата: Над 50 ракети и 500 дрона причиниха смърт и разрушения в Украйна 05.10.2025 11:16

По време на снощната масирана руска атака с дронове и ракети срещу Украйна, три китайски разузнавателни спътника са прелетели многократно над западната Лвовска област, която беше най-силно засегната от ударите: Яоган 33, Яоган 33-03 и Яоган 33-04, пише "Милитарни".

Според изданието, което се позовава на услугата Heavens Above, която проследява движението на спътниците, по този начин Китай е можел да коригира руските удари. Между 00.00 часа и 11.30 часа е имало общо девет такива прелитания.

Около 06:00 часа сутринта, над района е навлязъл и оптичният разузнавателен спътник Яоган 34.

Над 60 различни типа спътници от серията "Яоган" прелитат редовно над Украйна. Те могат да извършват оптично, радарно и електронно разузнаване.

Сателитите от тази серия са разположени в ниски орбити на височина около 700 километра. Това им позволява да правят пълна обиколка около планетата приблизително на всеки 90 минути.

Има малко надеждна информация за възможностите на спътниците Yaogan 33. Според официалната китайска информация, спътниците от този тип се използват за научни експерименти, изследвания на земните ресурси и предотвратяване на природни бедствия. Смята се обаче, че всъщност те са военни разузнавателни спътници, оборудвани с радар със синтезирана апертура (SAR), подобни на спътниците ICEYE .

Сателитите Яоган 33 бяха изстреляни през 2022–2023 г. и замениха разузнавателните спътници Яоган-1 SAR от първо поколение, които бяха изстреляни през 2006 г.

В началото на октомври 2025 г. Службата за външно разузнаване на Украйна съобщи, че има информация за предоставяне от Китай на Русия на данни от спътниково разузнаване за ракетни удари по Украйна, по-специално по обекти на чуждестранни инвеститори.

„Има факти за високо ниво на сътрудничество между Русия и Китай при провеждането на сателитно разузнаване на територията на Украйна с цел идентифициране и допълнително проучване на стратегически обекти за унищожаване. В същото време, както видяхме през последните месеци, тези обекти може да принадлежат на чуждестранни инвеститори“, заяви тогава пред Укринформ Олег Александров, служител на Службата за външно разузнаване на Украйна.

Разузнавателната агенция отказа да разкрие повече подробности за обектите, които са били атакувани с помощта на данни от китайско сателитно разузнаване.