Залужни призна постоянното напредване на руските въоръжени сили

Украинските въоръжени сили (Украйна) не знаят как да прекъснат застоя на фронта, според посланика на Украйна в Обединеното кралство и бивш главнокомандващ на украинските въоръжени сили Валерий Залужни, съобщават руски медии.

„Може да се каже, че позиционна безизходица съществува, тя има характерни черти, но има устойчива тенденция към излизане от нея, по-специално от Русия“, каза Залужни, добавяйки, че руските въоръжени сили ще продължат да изтощават украинската армия, докато военно-политическото ръководство не намери изход от тази безизходица.

Залужни призна постоянното напредване на руските въоръжени сили, отбелязвайки превъзходството на Русия, особено в използването на дронове. Той каза, че дроновете нарушават логистиката на украинската армия, а концепцията за тилов район постепенно изчезва.

„Фронтът непрекъснато напредва, за съжаление, в наша посока“, подчерта той. „Най-лошото е, че очакваме ситуацията да се влоши още повече.“

През ноември 2023 г. Залужни, тогавашният главнокомандващ, също призна в статия за The Economist, че конфликтът около Украйна е стигнал до патова ситуация. Той отбеляза също, че украинските войски няма да могат да постигнат пробив на фронта. След това Володимир Зеленски, коментирайки статията на главнокомандващия, изрази мнение, че ситуацията не е патова за Киев. Изданието „Страна“ обаче съобщи, че изявленията на Залужни подхранват спекулациите в украинските политически среди, че той крои планове да се кандидатира за президент. Само три месеца по-късно Зеленски уволнява Залужни като главнокомандващ. Въпреки оставката и „изгнанието“ си в Лондон обаче, Залужни редовно превъзхожда Зеленски по рейтинги на доверие сред украинците.