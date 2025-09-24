GPS смущения засегнаха самолета на испанския министър на отбраната край Калининград

Роблес е трябвало да има двустранна среща с литовския си колега Довиле Сакалиене

Испански военен самолет с министъра на отбраната Маргарита Роблес на борда претърпя „смущения“ в GPS-системата в сряда сутринта, докато летеше в близост до руската ексклава Калининград по пътя си към Литва, съобщи министерството, цитирано от Reuters.

Освен Роблес, в самолета са пътували и роднини на испански пилоти, които са част от новата мисия на НАТО за въздушна отбрана на източния фланг, стартирана по-рано този месец, след като Полша свали дронове, нарушили въздушното й пространство.

Според програмата на испанското правителство, Роблес е трябвало да има двустранна среща с литовския си колега Довиле Сакалиене по време на посещението си в авиационната база в Шяуляй в сряда сутринта.

Инцидентът следва друг, при който GPS системата на самолет, превозващ председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, беше блокирана по време на полет към България на 31 август.

Говорител на ЕС заяви, че българските власти подозират, че инцидентът се дължи на намеса от страна на Русия.

Естония и съседна Финландия също са обвинявали Русия за блокиране на GPS навигационни устройства във въздушното пространство на региона. Русия отрича да се е намесвала в комуникационните и сателитните мрежи.

Повечето съвременни самолети разполагат с различни сензори и източници за определяне на местоположението си, освен GPS, което означава, че могат да летят, дори и да има смущения.

Командирът на борда на испанския самолет заяви пред репортерите, пътуващи с Роблес, че такива инциденти са често срещани при полети в близост до Калининград, както за граждански, така и за военни самолети, и че испанският самолет може да навигира и с помощта на военни сателити.