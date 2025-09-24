Украински дронове атакуваха рафинерия на „Газпром" в Башкортостан

На 1500 км от границата

Ударени са и две помпени станции на нефтопровода "Куйбишев-Тихорецк"

Украински дронове атакуваха за втори път в рамките на седем дни нефтопреработвателния комплекс на „Газпром Нефтехим“ в Салават, в руската република , съобщи УНИАН, позовавайки се на информация от Службата за сигурност на Украйна.

„Газпром Нефтехим Салават е бил обект на поредна терористична атака с дрон. Оценяваме мащаба на щетите. Всички аварийни служби са на място и предприемат мерки за гасене на пожара“, потвърди Радий Хабиров, ръководител на Башкортостан, в Telegram.

Според жители на Салават, няколко експлозии разтърсиха града, последвани от гъст стълб дим, издигащ се от района на нефтохимическия завод.

Отбелязва се, че това е една от най-големите нефтопреработвателни и нефтохимически заводи в Русия. Тя произвежда 150 различни вида продукти, включително моторни бензини, дизелово гориво, мазут, битум и полиетилен. Разстоянието от Украйна до рафинерията е приблизително 1400 километра.

Това е втората атака срещу нефтохимическия комплекс на града през последната седмица - предишната се случи на 18 септември. В завода избухна пожар, няма жертви. Украинският мониторингов канал Exilenova+ съобщи, че е повредена инсталацията за дестилация на суров петрол ELOU-AVT-4.

Също в нощта на 24 септември украински дронове атакуваха обекти на горивна и енергийна инфраструктура във Волгоградска област, заяви губернаторът Андрей Бочаров.

Според украински източници, атакувани са две помпени станции на нефтопровода "Куйбишев-Тихорецк", който доставя гориво за Южна Русия: "Занзеватка" и "Кузмичи". На картата на NASA FIRMS са регистрирани пожари.

Силите за противовъздушна отбрана са свалили през нощта 70 украински дрона над Русия и

Черно море, заяви тази сутрин Министерството на отбраната на Руската федерация.

През последните седмици Украйна засили атаките си с дронове срещу руската петролна и газова инфраструктура и взе на прицел рафинерии и тръбопроводи за износ, след като мирните преговори с Москва забуксуваха.