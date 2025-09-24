Украйна освободи младия българин, който бе мобилизиран за война от Одеската служба

"Любо вече не е мобилизиран, освободен е, животът му е извън опасност, в момента е на сигурно място”.

Това съобщи бащата на 28-годишния Любомир Киров, който преди броени дни през сълзи помоли властимащите в държавата за помощ. Притесненият родител настоя управляващите да направят всичко по силите си, за да освободят сина му от бойното поле, тъй като младият мъж е с тежки увреждания и не може да участва във война.

"Труд news" припомня, че сънародникът ни бе задържан от Одеската служба за мобилизация ТЦК на 1 септември.

„Майка му се прибира от работа на 01.09. Той казва, че ще излезе на улицата да подиша чист въздух. След 10-15 минути не се прибира, тя чува шум, него го няма“, разказва бащата, който също се казва Любомир.

Семейството открива младежа в службата за мобилизация, сигнализират в българското консулство, но по думите на Киров - баща от там не успяват да им помогнат.

Младият Любомир заживява в Украйна още през 2018 година, за да се грижи за баба си, която е болна и на легло. Майка му е украинка, заради което Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Към днешна дата 28-годишният Любомир е инвалид.

„Дясната му ръка е смазана от строителна преса. Той е негоден за всякаква военна служба. Как ще стреля като не може да свива дясната си ръка... Те не го пращат да воюва, те го пращат да умре“, казва бащата.

След като казуса набра популярност в социалните мрежи от Външното ни министерство реагираха с позиция до медиите:

"Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация", се казва в съобщението на МВнР.

По-рано от президентството призоваха за изясняване на случая с насилственото задържане на мъжа. Mинистър Георг Георгиев отбеляза, че популизъм и политиканстване в такива ситуации са излишни.

"Винаги, когато българската държава е работила, го е правила с оглед на позитивния резултат, а не извличането на съмнителен публичен дивидент", заяви Георгиев.

Историята на Киров първо разказа журналиста Мартин Карбовски в Youtube канала си. Впоследствие бащата на покойната Сияна, загинала в катастрофа на 31 март тази година, също разгласи казуса и помоли българските власти за незабавно съдействие.

"Любомир е наш сънародник-българин. Като българин има право на съдействие от българската държава! Като баща, загубил детето си, се отзовах на молбата за помощ дошла от друг баща- бащата на Любомир, чрез наш общ познат. Публикувах информацията за Любомир и продължавам да твърдя, че България трябва да направи всичко необходимо за да го върне. Правенето на политика по темата е безумно", написа Николай Попов, бащата на Сияна.