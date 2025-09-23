Баща на отвлечено за мобилизация в Украйна българско момче моли за помощ държавата

Мъчната история на 28-годишен българин с физически увреждания, мобилизиран да се бие в Украйна, лавинообразно заля интернет пространството, видя "Труд news".

Младият мъж се казва Любомир Киров и е родом от Сандански. Той има тежък физически недъг - дясната му ръка е почти напълно обездвижена и не може да държи с нея нищо, камо ли оръжие. Също така има и сериозни сърдечни проблеми.

В Youtube канала на журналиста Мартин Карбовски баща му заяви, че българските държавници спешно трябва да се намесят и да изведат сина му от опасната територия.

В противен случай той ще загине.

ПРЕДИСТОРИЯТА

Младият мъж заминава за Украйна, за да помага в грижите за своята болна баба.

На 1 септември тази година, докато е в дома ѝ, решава да излезе на разходка. По думите на бащата, именно тогава е отвлечен, заслепен със светлини и насилствено качен във военен автомобил. Малко по-късно майка му успява да го открие, но се оказва, че е задържан от службата за мобилизация (т. нар. ТЦК).

Въпреки че жената съобщава, че синът ѝ е български гражданин, Любомир не е пуснат да се прибере вкъщи.

Майката на Киров е украинка. Киров е роден в България през 1997 г., съответно притежава българско гражданство и няма никакви украински документи.

Бащата незабавно търси съдействие от Министерството на външните работи, които се свързват с българското консулство в Украйна. На следващия ден консулът отива заедно с майката в мобилизационния център, където е задържан синът, но по думите на бащата е бил изгонен и напълно игнориран.

В първите дни след насилственото задържане българинът е изпратен в Николаево. Там командирът вижда, че младежът е с тежко контузена дясна ръка вследствие на трудова злополука със строителна преса.

Семейството предоставя и рентгенови снимки, доказващи увреждането. Въпреки инвалидността и факта, че е чужд гражданин на украинска територия, Киров е преместен в село Любомиривка, където става ясно, че е негоден за служба, тъй като не може да свива ръката си.

В момента младият мъж се намира в наказателна рота в село Петривка.

По думите на баща му тези подразделения се изпращат най-отпред на бойната линия и шансът войниците да бъдат убити е огромен. Местните наричат тези подразделения „смъртници“.

„Искам помощ от премиера Росен Желязков и от всички български институции, за да мога отново да прегърна детето си“, разказва през сълзи бащата пред Мартин Карбовски.

В момента тече и петиция за подкрепа на бащата и неговия син.

Петицията в подкрепа на Любомир Киров може да подпишете ТУК