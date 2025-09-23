Полша ще отвори границата си с Беларус

Още по темата: Полша затвори границите си с Беларус 11.09.2025 13:02

Полските власти ще отворят отново граничните пунктове с Беларус в нощта на 25 септември, които бяха затворени от 12 септември поради военните учения „Запад-2025“. Това обяви полският премиер Доналд Туск.

„След ден и половина, в полунощ между сряда и четвъртък, граничните пунктове ще бъдат отворени“, обяви той преди заседание на правителството. Речта на премиера беше излъчена от TVP Info. „Министърът на вътрешните работи Марчин Кервински ще подпише съответната заповед“, добави полският премиер.

Полша затвори всички действащи досега гранични пунктове с Беларус в нощта на 11 срещу 12 септември. В допълнение към пътническия пункт в Тереспол, движението през полско-беларуската граница беше спряно на контролно-пропускателния пункт Кукурики-Козловичи за товарен транспорт, както и на три железопътни гранични пункта: Кузница Белостоцкая-Гродно, Семяновка-Свислоч и Тереспол-Брест.