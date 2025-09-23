Сърбия ще подпише споразумение за внос на газ с Русия през октомври

Още по темата: Сръбският президент Александър Вучич: САЩ отлагат санкциите срещу NIS с 30 дни 27.02.2025 12:23

Сърбия остава един от малкото останали купувачи на руски природен газ в Европа

Сърбия ще подпише тригодишно споразумение за внос на газ с Русия следващия месец, с което ще си осигури годишно доставки от 2,5 милиарда кубически метра природен газ, съобщи пред държавната телевизия RTS шефът на държавната газова компания, цитиран от Reuters.

Душан Баятович от Srbijagas заяви, че Сърбия вече е договорила дневно снабдяване с 2,5 милиона кубически метра газ от Азербайджан и получава допълнителни 9,5 милиона кубически метра дневно от Русия.

Баятович също така заяви, че единственото съоръжение за съхранение на газ в Сърбия разполага с 780 милиона кубически метра природен газ, с възможност за допълнителни 200 милиона кубически метра от съоръжение за съхранение в Унгария, ако е необходимо.

Сърбия остава един от малкото останали купувачи на руски природен газ в Европа, въпреки че се стреми да стане член на Европейския съюз.

Правителството е подложено на натиск от западните държави да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Русия заради нейната инвазия в Украйна, но все още не е предприело действия.

Петролният монопол на страната NIS, който е мажоритарно притежание на руските Gazprom Neft и Gazpromтърси седмо изключение, отваря нов прозорец, за да отложи санкциите на САЩ, които биха застрашили доставките му на суров петрол.

По-късно във вторник президентът Александър Вучич ще се срещне с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, за да обсъдят, наред с други неща, тарифите и санкциите срещу NIS.