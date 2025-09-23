Албания представи Диела - първия министър в света, работещ с изкуствен интелект

За някои тя е най-новото постижение в областта на изкуствения интелект, а за други - политически трик. Но холограма, наречена Диела, се смята за първия министър в света, работещ с изкуствен интелект.

Диела е натоварена със задачата да идентифицира корупцията и непотизма в процесите на обществени поръчки на Албания, за да ги приведе в съответствие с правилата на ЕС.

Албания е кандидат за членство в ЕС от 2014 г., но бавният напредък в борбата с корупцията го възпрепятства.

Диела ще се появи на заседания на кабинета. Албанското правителство на Социалистическата партия обеща да осигури присъединяване към ЕС до 2030 г.

Тя беше представена на компютърен екран в албанския парламент миналата седмица, изобразена като жена, облечена в национално облекло.

„Не съм тук, за да замествам хората, а за да им помагам“, каза Диела в кратка реч. „Истинската опасност за конституциите никога не са били машините, а нечовешките решения на тези, които са на власт.“

Еди Рама, премиерът, заяви, че Диела ще бъде „100% без корупция“ и ролята ѝ в обществените поръчки ще бъде „напълно прозрачна“.

Депутати от опозицията протестираха в парламента, докато Диела произнасяше речта си. Мнозина казаха, че новият „министър“ е димна завеса, предназначена да прикрие правителствените злоупотреби.

Газмент Барди от консервативната Демократическа партия нарече Диела „пропагандна фантазия“ и „виртуална фасада, за да се скрият гигантските ежедневни кражби на това правителство“.