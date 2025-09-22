Саграда Фамилия е на крачка от това да се превърне в най-високата християнска църква в Европа

След повече от век строителство, базиликата „Саграда Фамилия“ в Барселона е близо до завършването на централната си кула, която ще я направи най-високата християнска църква в Европа.

Генералният директор на базиликата, Ксавиер Мартинес, обяви, че Кулата на Исус Христос, централната част на проекта на архитекта Антони Гауди, ще бъде завършена до края на тази или началото на следващата година. Със своите 172 метра височина, тя ще надмине 162-метровата камбанария на готическата катедрала в Улм в Южна Германия.

Първите части вече са на мястото си и кулата ще бъде завършена на етапи през следващите няколко месеца. На върха ще бъде монтиран кръст, заобиколен от пет други кули: едната е посветена на Дева Мария, а четирите по-малки са в чест на евангелистите. Въпреки че работата по фасадите и интериора ще продължи няколко години, строителният мениджър Естев Кампс заяви, че целта е работата да бъде завършена за около десетилетие.

Следващата година ще съвпадне със стогодишнината от смъртта на Гауди, който е убит през 1926 г., след като е прегазен от трамвай. За да отбележи събитието, Саграда Фамилия ще организира тържества на неговото архитектурно наследство. Те включват тържествена литургия на 10 юни, на която е поканен папа Лъв XIV.

През последните няколко дни на място пристигнаха частите, които ще формират ядрото на кръста на Кулата на Исус Христос. Този елемент ще бъде точката на съединяване на раменете му и ще позволява достъп чрез вътрешно стълбище до върха на базиликата.

Основният камък на Саграда Фамилия е положен през 1882 г. и оттогава работата напредва благодарение на финансиране от дарения и приходи от туризъм. През 2024 г. църквата е получила 4,9 милиона посетители, 15% от които от Съединените щати.