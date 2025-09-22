Мини танкове роботи изпълняват рисковани задачи във войната в Украйна

На бойното поле, където активно действат руски безпилотни самолети, украинските военни все по-често използват радиоуправляеми бронирани машини. Тези "роботи на колела“ помагат за изпълнението на рисковани задачи и намаляват опасността за живота на войниците, пише The Independent.

Тези транспортни средства приличат на миниатюрни танкове и могат: да превозват запаси; да разминират територии; да евакуират ранени или загинали. "Човек може да влезе там, но за него това е твърде опасно“, споделя командирът на взвода на 20-та бригада "Любарт“ с позивна "Маями“.

Цената на такива машини варира от 1 000 до 64 000 долара, в зависимост от размера и функциите. Повечето от техниката се произвежда от украински компании.

Използването на дистанционно управлявани машини във военни действия не е новост: по време на Втората световна война Германия използваше минитанк Goliath. САЩ, Израел, Великобритания и Китай в днешно време също са разработили подобни апарати за бойна инженерия. Украйна активно внедряет тези машини по 1000-километровата линия на фронта, което прави тяхното широко приложение уникално.

Войниците използват роботизирани транспортни средства в тандем с дронове. Дронът проверява маршрута, а машината доставя до фронта до 200 кг провизии — боеприпаси, вода, гориво и храна. Машината се движи бавно по пътищата и терени, които би било опасно да се преминават пеша.