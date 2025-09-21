„Алтернатива за Германия“ изпревари ХДС/ХСС

Опозиционната партия отчита увеличаване на членската си маса

Анкетата е проведена сред 1200 респонденти

26% от германците подкрепят партията

Крайнодясната партия “Алтернатива за Германия” (АзГ) изпреварва консервативния блок Християндемократически/Християнсоциален съюз в публикувано вчера социологическо проучване на института ИНСА, предаде ДПА.

Обществената подкрепа за АзГ бележи ръст от един процент спрямо миналата седмица и достига 26%, сочат резултатите от анкетата, проведена по поръчка на в. “Билд”. Това е най-голямата подкрепа, която АзГ досега е получавала в проучване на общественото мнение на ИНСА.

Резултата на ХДС/ХСС остава непроменен спрямо миналата седмица - 25%.

Подкрепа за Германската социалдемократическа партия (ГСДП) изразяват 15% от респондентите, което представлява ръст от един процент спрямо предходната анкета на ИНСА.

“Зелените” губят един процент от обществената подкрепа, която сега възлиза на 11%. Такъв е и делът на респондентите, които заявяват, че ако изборите бяха днес, щяха да гласуват за “Левите”.

Новосъздадената популистка партия “Алианс на Сара Вагенкнехт” и подкрепящата бизнеса Свободна демократическа партия (СвДП) не успяват да покрият 5-процентния праг за влизане в Бундестага. Анкетата е проведена сред 1200 респонденти, имащи право на глас, в периода между 15 и 19 септември.

Междувременно преди дни стана ясно, че опозиционните партии „Алтернатива за Германия” и „Зелените” също отчитат увеличаване на членската си маса. „Алтерантива за Германия” в момента има 70 000 членове, заяви говорител на партията пред ДПА - приблизително удвоявайки членската си маса в сравнение с преди две години.