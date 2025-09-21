Чешкият президент призова НАТО да сваля руски самолети, нарушаващи въздушното пространство на Алианса

Чешкият президент Петър Павел заяви, че НАТО трябва да реагира с военни мерки, включително сваляне на самолети, когато руски самолети нарушават съюзническото въздушно пространство.

Според Радио Прага Интернешънъл на 21 септември Павел коментира неотдавнашния инцидент, при който три руски изтребителя МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство. Той каза, че подобни действия изискват решителна реакция от Алианса.

„По-специално с военен отговор. Русия много бързо ще осъзнае, че е допуснала грешка и е прекрачила границата на приемливото. За съжаление, това е балансиране на ръба на конфликта, но просто не е възможно да се поддадем на злото“, заяви Павел.

Чешкият президент добави, че нарушенията на въздушното пространство трябва да активират защитните механизми на НАТО, включително свалянето на участващия самолет.

„Русия ще се държи така, както ѝ позволим. Ако само осъждаме, омаловажаваме или опростяваме действията на Русия, тези провокации ще продължат“, отбеляза той.

Павел също така подчерта, че скорошните руски нахлувания в Полша, Естония и Румъния са част от по-широк модел.

„Това, което се случи в Полша и Естония през последните дни, това, което се случва в Украйна от четири години, засяга всички нас. Ако не запазим единство, рано или късно това ще се случи и на нас“, на мнение е той.

По-рано полските власти съобщиха, че 19 руски дрона са навлезли във въздушното им пространство на 10 септември.

Полските военновъздушни сили са атакували няколко от тях с бордови оръжия. НАТО отговори, като активира член 4 от Северноатлантическия договор, който призовава за консултации между държавите-членки, когато сигурността на който и да е съюзник е застрашена.

Естонското правителство също поиска консултации по член 4 след инцидента на 19 септември, когато три изтребителя МиГ-31 навлязоха във въздушното му пространство за 12 минути. В същия ден Полша съобщи, че два руски самолета са нарушили зоната за сигурност около нефтена платформа на Petrobaltic в Балтийско море.