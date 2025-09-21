Вижте оръжията, които Сърбия показа на военния си парад

Сърбия организира мащабен военен парад в Белград в събота, демонстрирайки танкове, ракетни системи и изтребители, демонстрирайки многостранната външна политика на западнобалканската страна, балансираща стремежите за ЕС със сделки с оръжие, обхващащи Франция, Китай, Обединените арабски емирства (ОАЕ), Израел и Русия.

Десет хиляди военни преминаха през квартал Нови Белград в сръбската столица, докато тълпи развяваха национални знамена, а самолети прелетяха над тях в това, което правителството определи като честване на Деня на сръбското единство, свобода и национално знаме.

Представената техника варираше от произведени в страната оръжия до такива, доставени в международен план, като бяха представени дронове от Израел и Обединените арабски емирства.

На парада бяха показани и танкове, закупени от Русия, и противовъздушни системи от Китай, което отразява сърдечните отношения на Белград с Москва и Пекин.

В същото време президентът Александър Вучич и правителството, водено от СНС, многократно са заявявали, че искат Сърбия да се присъедини към Европейския съюз.

Две важни части от военното оборудване включват многофункционална ракетна артилерийска платформа, произведена в Израел, която е способна да изстрелва гама от боеприпаси с различен полезен товар и обхват до 300 километра.

Друга част бяха изтребителите Rafale на френските военновъздушни сили, многоцелеви самолети, от които Сърбия поръча 12.

Длъжностни лица определиха събитието като най-голямата демонстрация на армейска сила на Сърбия досега, а Вучич каза, че парадът подчертава способността на страната да защитава своята независимост и суверенитет и да действа като възпиращ фактор срещу чуждестранни агресори.

Лидерите на опозицията, от друга страна, казват, че парадът е бил по-малко за демонстриране на силата на армията на страната, а повече за укрепване на управлението на Вучич.

Няколко студенти и други поддръжници на опозицията, които организираха 10 месеца антикорупционни протести, бяха попречени от полицията за борба с безредиците да се присъединят като зрители.

