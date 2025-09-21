Защо много богати американци вече не се обръщат към Европа за второ гражданство?

Европа беше водещият пазар за вторични паспорти сред американците от десетилетия. Страни като Португалия, Малта и Гърция привличаха американци с високи доходи заради данъчните си предимства, безвизовото пътуване и слънчевите места за пенсиониране.

Но последните данни показват, че американците започват да се насочват към Латинска Америка и части от Азия. Според Business Insider, една от фирмите в областта е отчела 660% увеличение на броя на американците, кандидатстващи за местожителство в Коста Рика.

Консултантите твърдят, че множеството паспорти вече са инструмент за планиране на богатството, а не просто привилегия.

„Латинска Америка отбеляза най-драматичен растеж. В сравнение с нивата преди 2020 г., ангажиментите на клиентите към региона са се удвоили приблизително“, обяснява Андрю Хендерсън, основател на консултантска фирма, специализирана във вторично гражданство, местожителство и глобално данъчно планиране.

Според него страните, които сега оглавяват списъка за американците, са Уругвай, Панама и Аржентина. Има и заявки за региони в Азия, но броят им е много по-малък от този в Латинска Америка. Най-търсените страни са Тайланд, Сингапур и Камбоджа.

„За нашите клиенти Азия не е толкова важна по отношение на обема, а по-скоро по отношение на позиционирането на ключови бизнес и инвестиционни пазари“, казва Хендерсън.

Защо американците се отказаха от Европа?

Европа обаче остава постоянен избор за американците, представлявайки около 20% от бизнеса на компанията. Според Андрю Хендерсън, отдалечаването от Европа е комбинация от геополитически, икономически и лайфстайл фактори.

Традиционните сигурни убежища като Европа губят бизнес инвестиции поради по-строгите данъчни режими, по-строгите имиграционни правила и по-високите инвестиционни прагове, казва той.

Например, Португалия прекрати данъчния си режим за чуждестранни жители миналата година, докато Обединеното кралство направи същото през април тази година. Испания също официално прекрати програмата си за гражданство чрез инвестиционни имоти в началото на 2025 г. Малта беше принудена да прекрати програмата си за „златен паспорт“, след като най-висшият съд на Европа я обяви за незаконна, а Гърция повиши инвестиционните прагове за златната виза през 2023 г. и 2024 г., удвоявайки минималните суми в райони с високо търсене като Атина, Санторини или Миконос.

За разлика от това, Латинска Америка и Азия предлагат по-бързи и по-достъпни програми с минимални изисквания за посещаемост, според Хендерсън. Американците искат „по-добра стойност за парите си“ и предпочитат по-ниски данъци, висококачествено здравеопазване и луксозни удобства.

„Коста Рика и Панама са само на един директен полет от САЩ“, казва пред Business Insider Мишел Солер, управляващ директор на фирма в областта.

Той отбелязва, че американците искат по-близки, по-достъпни и данъчно облекчени опции, ако искат да се преместят.

Коста Рика, фаворитът на американците

2025 г. беше успешна година за Коста Рика, според данни, предоставени на Business Insider от Henley & Partners. Коста Рика се е изкачила през последните месеци и е четвъртата най-популярна страна сред американските граждани.

Данните показват, че заявленията са се увеличили с 660% на годишна база, въпреки че са започнали от ниско ниво през 2024 г., когато програмата е стартирала за първи път.

„Коста Рика определено се превърна в една от най-популярните програми за гражданите на САЩ тази година. Тя отговаря на всички критерии: по-ниски прагове от тези в Европа, данъчни предимства, безопасност и начин на живот, който хората описват като „Pura Vida“, казва Солер, според цитирания източник.