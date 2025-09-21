Германия вдигна изтребители заради руски самолет с изключен транспондер

Два германски изтребителя Eurofighter от авиобазата Росток-Лааге бяха вдигнати под тревога, след засичането на неидентифициран самолет в международното въздушно пространство над Балтийско море, без полетен план и без радиовръзка, съобщи ДПА, позовавайки се на германските военновъздушни сили.

Визуалната идентификация разкрила, че става въпрос за руски разузнавателен самолет Ил-20М, който летял с изключен транспондер.

Страните от НАТО редовно засичат подобни недекларирани полети на руските военновъздушни сили в този регион, отбелязва агенцията. Ил-20М вече са били засичани, например, на 26 август и през март тази година.

Транспондерът е устройство, което предава маршрута, скоростта, височината и типа на самолета.

В Германия се засилва реториката относно руските военни самолети, летящи близо до въздушното пространство на страните от НАТО. Инцидентът над Балтийско море само наля масло в огъня.

Родерих Кизеветер, член на Комисията по външни работи на Бундестага и член на Християндемократическия съюз (ХДС), заяви, че НАТО трябва да обмисли унищожаването на подобни въздушни цели, ако те игнорират предупрежденията. Маркус Фабер, член на Свободната демократическа партия (СДП), подкрепи неговата позиция, като подчерта, че повтарянето на подобни провокации изисква решителен отговор, включително сила.