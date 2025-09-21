Албания назначи първия в света министър, създаден с изкуствен интелект

Албания стана първата страна в света, която има министър на изкуствения интелект - не министър на изкуствения интелект, а виртуален министър, направен от пиксели и код и задвижван от изкуствен интелект.

Казва се Диела, което на албански означава “слънце”, и ще отговаря за всички обществени поръчки, заяви наскоропремиерът Еди Рама. През лятото Рама размишляваше, че един ден страната може да има министър на цифровите технологии и дори министър-председател, отговарящ за изкуствения интелект, но малцина смятаха, че този ден ще дойде толкова бързо.

На събрание на Социалистическата партия в Тирана, където Рама обяви кои министри ще получат поста и кои ще останат за още един мандат, той представи и Диела, единственият член на правителството, който не е човек.

“Диела е първият член, който не присъства физически, а е виртуално създаден от изкуствен интелект”, каза той на членовете на партията.

Рама заяви, че решенията за търговете ще бъдат взети “извън министерствата” и ще бъдат поверени на Диела, който е “служителят на обществените поръчки”. Той каза, че процесът ще бъде “стъпка по стъпка”, но Албания ще бъде страна, където публичните търгове са “100 процента некорумпирани и където всеки публичен фонд, който преминава през тръжната процедура, е 100 процента четлив”.

“Това не е научна фантастика, а дълг на Диела”, каза той.

Диела вече е представена на албанските граждани, тъй като тя е движещата сила на платформата e-Albania на страната, която позволява на гражданите да имат достъп до почти всички правителствени услуги по дигитален път. Тя дори има аватар, появяващ се като млада жена, облечена в традиционни албански дрехи.

Диела ще оценява офертите и ще има правото да “наема таланти тук от цял свят”, като същевременно разбива “страха от предразсъдъци и скованост на администрацията”.

Албания отдавна се бори с корупцията, особено в публичната администрация и в областта на обществените поръчки. Въпросът е многократно подчертаван от Европейския съюз в годишните му доклади за върховенството на закона.