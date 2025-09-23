ЕС ще отложи с още една година закона срещу обезлесяването

САЩ и други големи търговски партньори се противопоставиха на закона

Европейският съюз (ЕС) ще отложи за втори път влизането в сила на закона си срещу обезлесяването, заяви във вторник комисарят по околната среда Джесика Росуол, като отложи с още една година забраната за внос на суровини като палмово масло, свързани с унищожаването на горите, съобщава Reuters.

Брюксел вече беше отложил закона с една година, но това не успокои опозицията от страна на индустрията и търговските партньори като Бразилия, Индонезия и САЩ, които твърдят, че спазването на правилата ще бъде скъпо и ще навреди на износа им за Европа.

Законът на ЕС за обезлесяването трябваше да влезе в сила на 30 декември и щеше да изисква от операторите, продаващи стоки, включително соя, говеждо месо и палмово масло на пазарите на ЕС, да предоставят доказателства, че техните продукти не причиняват обезлесяване.

Първата по рода си политика в света има за цел да сложи край на 10% от глобалното обезлесяване, причинено от потреблението на вносни стоки в ЕС, но е политически оспорвана част от зелената програма на Европа.

Като част от търговското споразумение с президента Доналд Тръмп, ЕС се ангажира да работи за разрешаване на опасенията на американските производители относно регламента. Американската хартиена и целулозна промишленост по-рано поиска американските продукти да бъдат изключени от правилата.

Страните от ЕС, включително Полша и Австрия, заявиха, че европейските производители не могат да спазват правилата за проследяемост.

В писмо до председателя на комисията по околна среда на Европейския парламент, видяно от агенцията, Росуол заяви, че Комисията се опасява, че ИТ системата рискува да „забави до неприемливи нива“, което може да наруши търговията.

Екологичните активисти критикуваха решението на ЕС.

„Всеки ден, в който този закон се забавя, означава повече изсечени гори, повече горски пожари и по-екстремни климатични условия“, заяви Никол Полстерер, активист от екологичната група Fern.

Европейският парламент и държавите членки на ЕС трябва да одобрят отлагането.