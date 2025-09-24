Получих позитивни сигнали от президента Тръмп, че САЩ ще бъдат с нас до края, заяви Зеленски

Президентът на САЩ променил позицията си по въпроса за териториалните отстъпки

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че е получил положителни сигнали от Доналд Тръмп за подкрепа на Украйна. Двамата разговаряха вчера в кулоарите на Общото събрание на ООН. След това той нарече срещата с американския си колега "много конструктивна".

„Той показа, че иска да подкрепя Украйна до самия край. Затова сега разбираме, че сме готови да сложим край на тази война възможно най-скоро. И той го иска, и аз го искам, и нашият народ го иска“, отбеляза Зеленски в интервю за Fox News.

Според него, президентът на САЩ разбира, че Владимир Путин няма намерение да прекрати войната: "Той уверява всички в победата си, въпреки че в действителност няма да спечели".

Украинският лидер подчерта, че разчита на продължаващата подкрепа на Вашингтон и отбеляза, че за страната му е важно САЩ да останат стратегически партньор и в бъдеще.

След срещата си снощи с украинския държавен глава в Ню Йорк президентът републиканец заяви, че с "време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно (Украйна) да се върне към границите, от които започна този конфликт".

Коментирайки изявлението на Тръмп, че Украйна ще може да освободи всичките си територии, Зеленски каза: „Това беше изненада за мен, прав сте, получих много позитивни сигнали от Тръмп и Америка, че ще бъдат с нас до края на войната. Да, ще видим, но не дай Боже да стане така!“

Отношенията между двамата

Володимир Зеленски разкри, че отношенията му с Доналд Тръмп са се сближили "с по-честа комуникация и по-силно съгласие относно това как да се справи с продължаващата война с Русия".

„Мисля, че имаме по-добри отношения от преди. Добре е, че често сме водили телефонни разговори и срещи, а фактът, че Владимир Путин лъга президента Тръмп толкова много пъти, също допринесе.“

Той също разкри, че разузнавателната информация, споделяна между Киев и Вашингтон, сега е по-тясно съгласувана, което той определи като важно за вземане на решения на бойното поле.

Добави, че позицията на Тръмп се е променила по въпроса за териториалните отстъпки. „Мисля, че днес той разбира, че не можем просто да разменяме територии. Това е несправедливо“, каза Зеленски.

"Ние сме готови за мир, но трябва да сме в силна позиция“, добави украинският президент.

Москва отказала преговори в Казахстан

Украйна и други страни са предложили на Руската федерация преговори на лидерско ниво, дори в Казахстан, разкри Зеленски.

„Екипите на Тръмп, моят екип, европейците, включително Макрон и други лидери, и президентът на Турция - знам, че президентът Ердоган беше в Европа - всички ние предложихме да се срещнем в Турция, Саудитска Арабия, Катар, в Европа, в неутрални страни като Австрия или Швейцария. Казахме: „Дори ако искате някъде като Казахстан. Ние сме готови“, каза той.