Испания забранява износа на оръжие и военно оборудване за Израел

Министерският съвет на испанското правителство одобри днес декрет-закон, който ще консолидира законово оръжейното ембарго срещу Израел, което премиерът на страната Педро Санчес обяви преди две седмици като част от пакет от девет мерки за „спиране на геноцида в Газа“, съобщи испанската телевизия RTVE.

„Затвърждаваме пълно ембарго върху оръжията за Израел и вноса на продукти от незаконни израелски селища в Палестина“, заяви министърът на икономиката Карлос Куерпо на пресконференция след заседание на Министерския съвет, на което бяха представени и четирите мерки, включени в кралския закон.

Законът забранява покупката и продажбата на отбранителни материали, както и други продукти и технологии с двойна употреба на Израел, а също така предотвратява транзита през Испания, както през пристанища, така и през въздушно пространство, на горива, предназначени за Израел, които биха могли да имат военна крайна употреба.

Вносът на продукти и услуги от израелски селища в окупираната палестинска територия и рекламата на продажбата на такива стоки в Испания също са забранени.

От Министерството на икономиката уточниха, че законът позволява на Министерския съвет да прилага изключения за „защита на общия национален интерес“, както и да оттегля изцяло или частично мерки.

Според испански правителствени източници това законово засилва ембаргото върху продажбите на оръжие на Израел, което Испания прилага от началото на конфликта в Газа през октомври 2023 г., и че ембаргото е част от по-широка политика за подкрепа на решение за две държави, признаване на Палестина и насърчаване на инициативи в Организацията на обединените нации и Международния наказателен съд за изискване на отговорност за военни престъпления.