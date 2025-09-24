Гордана Силяновска Давкова: Вместо да ни подкрепят, съседите ни налагат вето върху ЕС

Още по темата: Вътрешният министър на РСМ: Има хибридна атака срещу държавата 18.09.2025 13:14

Ако регионът на Западните Балкани иска да бъде част от ЕС, трябва да се подкрепя взаимно

Това, което е Организацията на обединените нации за света, е Европейският съюз за Европа – многостранен проект с една крайна цел – мир на континента. Той постига това чрез разширяване, основано на критериите от Копенхаген – демокрация, върховенство на закона, човешки права и свободи и пазарна икономика, подчерта президентът на РСМ Гордана Силяновска Давкова, съобщава

„Европейският съюз (ЕС) не може да защитава мултилатерализма в света, ако го предаде на собствения си континент. Разширяването не е технически въпрос, а тест дали ЕС ще избере пътя на конкордия или дискордия, дали ще бъде съюз на правила и стандарти или съюз на двойни стандарти и противоречия”, каза още Гордана Силяновска Давкова.

Тя подчерта, че ако регионът на Западните Балкани иска да бъде част от ЕС, трябва да се подкрепя взаимно.

„Ако регионът иска да бъде част от ЕС, трябва да се подкрепяме и разбираме. Как можем да очакваме да бъдем разбрани от ЕС, ако не се разбираме. Трябва да се разбираме и подкрепяме, както Швеция, Дания и Норвегия направиха за балтийските страни. Те категорично подкрепиха европейската им интеграция и резултатът е очевиден. Но за разлика от тях, нашите съседи често използват вето, а членството изисква консенсус и ако една държава не е съгласна, не можеш да станеш член на ЕС”, добави Силяновска Давкова.

Според нея е крайно време да се направят промени в процеса на вземане на решения в ЕС, което, както тя посочи, беше заявено наскоро от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен. Но, както тя подчерта, това изисква и консенсус в ЕС.

„Всички ние носим отговорност в региона. Мисля, че двустранността е заплашителен инструмент за европейската интеграция. Това, което се случва с Македония в бъдеще, може да се случи и с друга страна кандидатка. Проблемът с разширяването не е само по-голям ЕС, но има и аспект на сигурността. В контекста на настоящия опасен геополитически момент би било добре да станем член на ЕС възможно най-скоро. Сега е моментът, който трябва да бъде използван не само от страните от Западните Балкани, но и от ЕС. Сега е последният момент, който трябва да бъде разбран”, допълни президентът на РСМ.