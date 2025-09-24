Дания се извини официално за принудителната контрацепция на коренното население в Гренландия

Датската министър-председателка Мете Фредериксен пристигна в Нук, за да поднесе извиненията си на гренландките, станали жертва на кампанията за принудителна контрацепция, водена от Дания на огромния арктически остров в продължение на повече от три десетилетия, предаде БТА.

Това е "важен момент" и той е свързан с "тъмна страница от нашата обща история", написа тя в социалните мрежи след пристигането си в Гренландия.

"Това ще бъде много важен момент за тези жени, разбира се, но и за обществото като цяло", подчерта датската депутатка Аая Кемниц, която представлява Гренландия в парламента. "Това е втората стъпка в процеса на помирение след огласяването на извиненията", добави тя.

В рамките на програма, действаща през 60-те и 70-те години на миналия век, хиляди жени от Гренландия са били имплантирани с вътрематочни спирали без тяхното съгласие, като част от политиката на датското правителство за контрол на раждаемостта. Това е било извършвано предимно без предварително съгласие, дори при непълнолетни. Според журналистическо разследване, засегнати са били приблизително 4500 жени и момичета, някои от които на 12-годишна възраст.

Използването на това средство за контрацепция обаче е причинило сериозни усложнения при много жени. Голяма част от тях са станали безплодни.

В края на август датският премиер Мете Фредериксен поднесе извинения на жертвите, отговаряйки на искане, което тези жени отправяха от няколко години. В понеделник тя обяви създаването на "Фонд за помирение", за да компенсира тях и други гренландци, дискриминирани поради произхода си в други случаи.

"Това е много добра новина, защото моите клиенти не се задоволяват само с извинение", казва Мадс Праминг, адвокат на около 150 от пострадалите, които съдят датската държава за нарушаване на човешките им права и искат обезщетение.

Между Нук и Копенхаген има много пречки, по-специално принудителните осиновявания или принудителното настаняване на гренландски деца в Дания. Датското правителство се опитва да успокои напрежението в момент, когато Гренландия е обект на интерес от страна на САЩ на Доналд Тръмп.

"Външният натиск, особено от страна на САЩ, принуждава Дания да увеличи усилията си", смята Кемниц.

Министър-председателката Фредериксен наруши традицията на своите предшественици, които твърдяха, че Дания няма причина да се извинява. Централното и гренландското правителство се споразумяха да започнат независимо разследване на практики за контрацепция, чиито заключения току-що бяха оповестени.

Води се друго разследване, свързано с правните последици от тази кампания. То трябва да установи дали Дания е извършила "геноцид". Очаква се докладът от него да бъде огласен през пролетта на следващата година.