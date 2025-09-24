Гърция ще екстрадира магната Плахотнюк в Молдова тази седмица

Още по темата: Гърция отказа да екстрадира Плахотнюк в Молдова 18.09.2025 10:55

Гърция планира да екстрадира бившия политик и бизнес магнат Владимир Плахотнюк в Молдова тази седмица, за да бъде обвинен в кражба на 1 милиард долара от банковата система, съобщи източник от прокуратурата, цитиран от Reuters.

През август съдът се произнесе в полза на екстрадицията по случая, известен в Молдова като „кражбата на века“, но министърът на правосъдието за кратко спря действието, раздразнивайки проевропейското правителство в Кишинев, което обеща да се бори с корупцията и обвини Москва в намеса в изборите.

„Дори ако той, Плахотнюк, се надява, че след изборите Молдова ще попадне в ръцете на Русия и той ще може да се прибере свободно у дома, институциите трябва да го върнат у дома с белезници“, заяви молдовският премиер Дорин Речан в изявление от 17 септември.

Плахотнюк отрече всякакви нарушения, заявявайки, че обвиненията срещу него са основани на „клевета и политическа омраза“.

Очаква се той да напусне Гърция в четвъртък сутринта, съобщи източникът. Документи, прегледани от Reuters, показват, че министерството е одобрило завръщането му в Молдова в края на миналата седмица след забавяне, което според правен източник се дължи на обяснения, които е трябвало да предостави по дело, повдигнато срещу него от Румъния.

Плахотнюк е главният заподозрян във връзка с изчезването през 2014 г. на 1 милиард долара, сума, която тогава се равняваше на 12% от БВП на Молдова.

Преди да избяга от Молдова през 2019 г., той беше лидер на Демократическата партия, част от управляващата коалиция през 2016-2019 г., и заместник-председател на парламента. Докато беше на поста, той имаше голямо влияние върху институциите.

През 2023 г. ЕС наложи санкции на Плахотнюк и шестима други за действия, които според него дестабилизират и подкопават териториалната цялост на Молдова и бившата съветска република Украйна.

Според гръцката полиция, 59-годишният Плахотнюк е живял в 22 държави от 2023 г. насам. Арестувани са на летището в Атина, след като се е качил на самолет за Дубай, по силата на заповед на Интерпол, в която се посочва, че притежава 16 паспорта, включително от Румъния, Мексико и Русия.

Русия, която твърди, че иска Плахотнюк да бъде екстрадиран там, за да бъде изправен пред обвинения, свързани с наркотици, отрича да се е намесвала във вътрешните работи на Молдова.