Повече хървати живеят в чужбина, отколкото в родината

В Хърватска живеят около 3,8 милиона хървати, а се смята, че около пет милиона от тях са в чужбина

За първи път в историята повече хървати живеят в чужбина, отколкото в Хърватия, заяви днес министърът на отбраната Иван Анушич, подчертавайки, че завръщането на емигрантите може би е последната възможност Хърватия да се укрепи, демографски и икономически.

При откриването на събитието той уточни, че днес в Хърватия живеят около 3,8 милиона хървати, а според оценките има около пет милиона от тях в чужбина.

Той оцени, че хърватската емиграция е възникнала при специфични обстоятелства, както заяви, „поради политическата нетърпимост на югославските власти към хърватите и онези, които мислеха хърватски, поради което те трябваше да напуснат Хърватия, но навсякъде в чужбина показаха, че хърватите са лоялни към общността, в която живеят, и че са нейна добавена стойност“.

Той каза още, че по целия свят се очертават тенденции на напълно неконтролирана миграция и обща несигурност, докато в Хърватия хората все още живеят нормален и безопасен живот, а християнските ценности все още се уважават.

„Трябва да запазим и защитим тази сигурност, защото някои страни в Европа и света са я загубили. Трябва да дадем възможност на тези хора да се завърнат в Хърватия, защото те носят християнски ценности, но и човешки ценности, защото са хървати и следователно, защото, както са обогатили своята общност в чужбина, те ще обогатят и хърватската държава“, каза Анушич, пише Танюг.

Той посочи, че някои държави са създали силни и могъщи държави чрез завръщането на емигрантите, като например Израел, който създаде една от най-влиятелните държави в света, и че Хърватия, като промени правните си разпоредби, за да даде възможност за завръщането на емигрантите, може да бъде политически, икономически и демографски по-силна и по-стабилна държава.

„Имаме политическия импулс и подкрепата от министър-председателя и правителството да го направим”, добави той. „Нека не се ограничаваме само с лозунги, нека дадем на тези хора пространство да се завърнат и да инвестират в Хърватия, защото те помогнаха, когато Хърватия имаше най-голяма нужда от това.“

Предпоставката за това е в нашите политики и закони, защото не става въпрос за връщането на тези хора, а за осигуряването им на условия за завръщане, които са преди всичко върховенство на закона и справедливостта и премахване на административните пречки пред завръщането, заяви хърватският вицепремиер Анушич, съобщава Хина.