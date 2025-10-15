В Гърция арестуваха двама за предупреждаване на шофьори за полицейски проверки

Групите са били премахнати от интернет

Двама мъже са арестувани за управление на незаконни онлайн общности, които предупреждавали членовете си за полицейски проверки на пътя, съобщиха от полицията, цитирани от електронното издание на в. Kathimerini.

29-годишният и 55-годишният заподозрени са управлявали три групи в платформа за съобщения с над 201 000 членове. Общностите са предоставяли актуална информация в реално време за полицейското присъствие по националните магистрали в Атина, Солун и Крит.

Според властите по-младият заподозрян е управлявал и трите групи като супер администратор, докато по-възрастният мъж е заемал ролята на администратор в най-голямата общност, която е имала над 173 000 членове.

Групите са били премахнати от интернет след арестите. Полицията заяви, че предупрежденията са били от полза предимно за потенциални нарушители на правилата за движение и други лица, които са се опитвали да избегнат правоприлагащите органи.

Двамата заподозрени са предадени на прокуратурата.