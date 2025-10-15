Ръководителите на отбраната на НАТО определиха правила за атакуване на руски самолети

НАТО обсъжда нови правила, които биха улеснили свалянето на руски изтребители, навлизащи във въздушното пространство на алианса. Дискусиите се фокусират върху разработването на единен набор от насоки за атакуване на вражески самолети, съобщава Newsweek.

Министрите на отбраната ще обсъдят плановете на среща на НАТО в сряда, 15 октомври, тъй като Европа е изправена пред нарастващи заплахи от руски самолети и дронове.

Миналия месец НАТО проведе две извънредни срещи по член 4 след отделни провокации от страна на Русия, както в Естония, така и в Полша.

Когато три руски изтребителя МиГ прекосиха естонското въздушно пространство, съвременни италиански изтребители F-35 бяха изпратени да ги прехванат и ескортират от пространството на НАТО.

Ръководителите на отбраната на НАТО обмислят класифицирането на руски изтребители, носещи ракети „въздух-земя“ и действащи близо до въздушното пространство на НАТО, като легитимни цели за прихващане.

Според The Telegraph, „оръжията и траекторията“ на всеки самолет са ключовите определящи фактори за възприеманата заплаха .

Същевременно постоянният представител на САЩ в НАТО Матю Уитакър обяви, че Съединените щати ще участват в 31-вата среща в Рамщайн, която се провежда в сряда, 15 октомври, в Брюксел.

На срещата ще присъства и министърът на отбраната Пит Хегсет.

По този повод САЩ ще направят важно съобщение относно доставката на оръжие на Украйна, заяви постоянният представител на САЩ в НАТО Уитакър.

Лидерите на НАТО, включително Доналд Тръмп, се застъпиха за сваляне на руски самолети, които нарушават въздушното пространство на НАТО.

Но някои държави членки се опасяват, че по-твърда позиция може да предизвика конфликт с Русия.

Генерал Алексус Гринкевич, върховен главнокомандващ на съюзническите сили на НАТО в Европа, лично призова за създаването на „единна система за противовъздушна и противоракетна отбрана“, за да се рационализира отговорът на всякакви бъдещи предизвикателства от Москва.

Това би помогнало на висшия генерал на алианса да елиминира така наречените „национални резерви“, които възпрепятстват бързия и силен отговор на подобни руски провокации.

Но генералният секретар на НАТО Марк Рюте не е съгласен със свалянето на руски самолети.

„Ако свалим руски самолети в небето на НАТО, ще бъдем слаби“, каза Рюте.

„Докато не представляват заплаха, ние внимателно ще ги изведем от нашето въздушно пространство. Това е пропорционален отговор – ние сме много по-силни от руснаците.“

Руските самолети, навлезли във въздушното пространство на НАТО, са били въоръжени

Много държави членки действат по различни правила за ангажиране, когато действат под егидата на НАТО.

Някои изискват пилотите им да направят визуално потвърждение за възприеманите заплахи, преди да предприемат действия, докато други могат да действат въз основа на радарни данни.

Това предизвика частни дискусии за това какво би било необходимо, за да бъде свален руски самолет над територията на съюзниците.

На руските военни самолети беше наредено да напуснат, преди да бъдат ескортирани до международната граница, в „учебникарски“ отговор на инцидента.

Генерал Гринкевич прецени, че самолетите не представляват заплаха за Алианса, която би оправдала въоръжен отговор.

По-късно разузнавателни оценки показаха, че самолетите са били оборудвани с ракети „въздух-въздух“, но не са се опитвали да се насочат към изтребители на НАТО при пристигането си.

Решение за атака срещу руските самолети е можело да бъде взето, ако те са носили ракети „въздух-земя“ или са били на по-агресивен полет, според сценарии, обсъждани в рамките на НАТО.

„Източен страж“ за защита на източния фланг на НАТО се разширява

Друго предизвикателство, пред което се изправи генерал Гринкевич, беше обединяването на три отделни мисии за противовъздушна отбрана на източния фланг на алианса.

В допълнение към Eastern Sentry, пусната в експлоатация след десетки руски дронове, нарушени от полското въздушно пространство, Baltic Sentry е в експлоатация от януари.

Мисията на НАТО за обучение и подпомагане на Украйна, също базирана в Полша, има свой собствен елемент за противовъздушна отбрана.

Десетки съюзници от НАТО участват поотделно във всяка от тези мисии, което създава проблеми за генерал Гринкевич с управлението на множество национални правила за ангажиране в това, което вътрешно е описано като „мозайка“.

„Прави се опит за създаване на по-унифицирана и интегрирана система за противовъздушна и противоракетна отбрана и за да се постигне това, е необходимо да се премахнат колкото се може повече национални ограничения“, заяви висш дипломат от НАТО пред The Telegraph.

Министрите на отбраната ще обсъдят сливането на трите мисии, за да се даде на генерал Гринкевич по-голяма гъвкавост на среща в Брюксел в сряда.

Естония, подкрепена от други балтийски държави, призовава съществуващите мисии за въздушно патрулиране да бъдат трансформирани в пълноценни операции за противовъздушна отбрана.

Раймонд Кальюлайд, който председателства делегацията на Естония в Парламентарната асамблея на НАТО, заяви: „Когато казвате, че ще използвате сила само ако има пряка военна заплаха, вие по същество казвате, че при определени условия нарушенията на нашето въздушно пространство няма да имат последствия. Това е слабо. Или имаме граници, или нямаме.“

През юни изтребители F-35 или F-16 на НАТО са били разположени 29 пъти в отговор на руска активност в Балтийско море, съобщиха датските военни във вторник.

Великобритания удължава присъствието на Typhoon в Eastern Sentry

Министърът на отбраната на Обединеното кралство Джон Хийли също ще присъства на срещата на министрите на отбраната на НАТО, където се очаква да потвърди удължаването на приноса на Кралските военновъздушни сили към мисията на НАТО „Източен страж“ до края на 2025 г.

Британски изтребители Typhoon са участвали в отбранителни полети над полското въздушно пространство след опасни нахлувания на руски дронове.

Хейли потвърждава за първи път, че Обединеното кралство е инвестирало 600 милиона паунда тази година, за да ускори доставката на дронове на украинските въоръжени сили, включително десетки хиляди противопехотни дронове (FPV) с малък обсег, които са от решаващо значение за подкрепа на фронтовата линия на Украйна, според британското правителство.

Ще бъде потвърдено и бъдещо разполагане на британски военни експерти за борба с дронове в Молдова, където те ще помогнат за обучението на молдовските въоръжени сили в тактики за борба с дронове.