Вратата на финикийския град Доня Бланка се появи след 30 години

Възобновяването на археологическите проучвания е довело до откриването на останки от крепостна стена и катапулт

Археологът Пабло Сикре има предчувствие, че днес ще бъде добър ден за разкопките на археологическия обект на финикийския град Доня Бланка.

Екипът от 15 археолози от Университета в Кадис, ръководен от професор Ана Мария Ниво де Виледари, вече е открил колчето на катапулт, който е защитавал стената, но най-доброто идва в края на обяд.

След 30 години без систематичен проект за разкопки, ценният финикийски град, разположен в Ел Пуерто де Санта Мария (Кадис), отново носи радост.

Особено когато финикийският град Доня Бланка – археологически обект, от който е разкопан само малка част от седемте му хектара – се счита в научните среди за нещо като „финикийски супермаркет на Запада“. През този анклав, част от системата от острови, които съставлявали мощния метрополис Гадир, е минавала голяма част от търговията, културните влияния и идеите на цивилизацията, дошла от Тир (днешният Ливан), от основаването му през VIII век пр.н.е. до изоставянето му през III век пр.н.е.

От 1991 г. археологическият обект, който може да се посещава от вторник до неделя, не е бил обект на никакъв систематичен проект за разкопки, с изключение на една интервенция, проведена през 2005 г. от археолога Луис Кобос. Промяната в тенденцията идва сега с двете конкретни археологически дейности на HUM-509 Phoenix Mediterranea: предварителни проучвания, проведени миналата година, и текущи работи на място, които се извършват от средата на септември до 10 октомври, но които са създадени с цел да се превърнат в дългосрочен проект, пише El Pais.

През този период екипът, ръководен от Ниво де Виледари, се концентрира – с помощта и на неинвазивни технологии – върху площ от около 100 квадратни метра в рамките на финикийската стена, с цел да потвърди местоположението и структурата на монументалната входна порта в последната фаза на града.

Достъпът, оформен като извивка в стената, „следваше мерките на елинистичните системи. Екипът е сигурен, че тя трябва да се намира точно в района, в който се извършват разкопките, благодарение на предишни открития на Руис Мата, но работи с недостатъка на липсата на подробна документация, както посочва изследователската група. Именно затова Сикре е обзет от радост, когато след обяд се появява оцелял камък, който потвърждава местоположението на портата.

Това не е единствената находка, която екипът на УКА е направил в кампания, която ще струва 40 000 евро, финансирана от Областния съвет на Кадис със средства от фонда Dipuinnova. През предходните дни археолозите откриват колчето от катапулт, който използвал машина за усукване, и дъно на съд, в добро състояние и разположено на пода на вътрешна стая, прилепена към стената.

„Тази фаза, между IV и V век преди Христа, е свързана с изоставянето, което се наблюдава в археологическия обект в Кадис, Гадир, в театъра на Тиа Норика“, отбелязва Ниво де Виледари.

Този междинен слой от стратиграфията на Доня Бланка е и най-неизвестният, в сравнение с наличните знания за първите стъпки от основаването на града и неговото изоставяне.

Открити са и останките на жена, живяла по време на римския период. Жената е на средна възраст, положена върху каменна възглавница и с пръстен. Екипът я е кръстил Пилум.