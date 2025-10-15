Вучич: Стратегическата цел на Сърбия е членство в ЕС

Ще продължим да развиваме енергийната инфраструктура с ЕС

За Сърбия членството в ЕС е стратегически ангажимент и приоритет във външната политика. Това каза сръбският президент Александър Вучич по време на съвместна конференция след среща с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен.

„Особено съм доволен, че имахме възможността да бъдем домакини на председателя на Европейската комисия. Изказвам ѝ особена благодарност за това, че посети територията на Сърбия няколко пъти, не само столицата ѝ.“

За Сърбия членството в ЕС е стратегически ангажимент и приоритет на външната политика. И това няма да се промени.

„Знам, че ЕС не може да освободи Сърбия, но аз му подадох писмо с искане Сърбия да бъде освободена от мита за стомана, но поисках и вярвам, че ЕК ще намери начин да облекчи статута на страните кандидатки и да улесни нещата. Зимата няма да е лесна за нас, осигурихме си големи запаси от петрол и газ, но ще бъде трудна политическа зима. Ще си сътрудничим тясно с ЕС“, каза Вучич.

Той също така напомни, че Сърбия не е отворила нито една глава или клъстер от началото на конфликта в Украйна, но че е направила някои неща и че все още трябва да направи повече.

„Съответно, вярвам, че направеното по отношение на избирателните списъци и някои други неща, свързани с енергийните въпроси, ще бъде посрещнато с положителна реакция, но все още има какво да се направи“, каза сръбският президент. „Сега сме изправени пред трудна ситуация. NIS е под американски санкции, а след това е де факто под европейски санкции. Надявам се, че ще имаме подкрепата и съдействието на ЕС. Знам, че ЕС не може да освободи Сърбия от мита и нови квоти за стомана. Надявам се, че ЕК ще успее да намери начин да улесни страните кандидатки. Зимата няма да е лесна за нас. Осигурили сме си достатъчни количества петрол и газ“, каза Вучич. „Ще бъде трудна политическа зима за нас, в това отношение ще си сътрудничим тясно с хора от Европейския съюз“, каза Вучич. „Не сме правили много оптимистични изявления относно присъединяването към ЕС. Днес не мога да обещая нищо, освен че ще работим с жертви, упорита работа и се надявам, че ще имаме подкрепата на ЕС за всичко това и че ще бъдем чути в Брюксел. Не е чак толкова просто. Знаете кои са двата ключови въпроса за нас.”

Вучич заяви още, че са обсъдили и поддържането на мира и стабилността в региона, както и диалога между Белград и Прищина.

„Ще кажа, че за танго са нужни двама“, каза Вучич, добавяйки, че се надява да има още срещи до края на годината.

Александър Вучич каза, че Сърбия ще продължи да развива енергийната инфраструктура с ЕС, както и да работи всеотдайно и усилено за изпълнение на програмата за реформи, изразявайки очакване, че ще има подкрепата на ЕС и Брюксел за това, съобщава белградският „Политика”.

„Вярвам, че изграждаме интерконектор към Северна Македония, а в бъдеще и към Румъния. Нека видим как и по какъв начин можем да укрепим Сърбия по отношение на възможността за диверсификация на енергийните източници, как да укрепим допълнително страната ни икономически“, каза Вучич.

Той припомни, че ЕС е най-големият инвеститор и най-големият партньор на Сърбия в търговията и услугите, добавяйки, че според последните данни 54,5% от общия износ от Западните Балкани към страните от Европейския съюз идва от Сърбия.

„Най-големият ни износ е за Федерална република Германия, следвана от Италия, Румъния и Унгария. 48,5% от износа ни е за тези четири страни. Европейският съюз е и най-големият инвеститор, като пет страни от Европейския съюз се открояват по отношение на инвестициите, които общо представляват 60%“, каза още Вучич.

Той добави, че е обсъдил с Фон дер Лайен запазването на мира и стабилността в региона.

„Обсъдихме диалога между Белград и Прищина. Вярвам, че ще бъде възможно той да продължи в конструктивен тон. И няма да използвам възможността да критикувам никого другиго, освен да кажа, че за танго са нужни двама“, коментира Вучич.

Той подчерта, че е благодарен на Фон дер Лайен за това, че е дошла в Белград в този момент, който, както каза, не е прост и лесен за страната.

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че ситуацията около сръбската петролна индустрия „не е лесна“ и че руските представители разбират позицията на Белград и изразяват надежда, че ще действат в тази посока.

Сърбия не разговаря с потенциални купувачи, тъй като не притежава NIS и отбеляза в тази връзка, че „ние не сме комунисти“.

Вучич спомена и възможността за сформиране на съвместна работна група с представители на Европейския съюз (ЕС) относно енергийната ситуация в Сърбия.

„Сърбия трябва да работи върху развитието на енергетиката, тъй като центровете за данни и развитието на изкуствения интелект ще изискват голяма консумация на електроенергия в бъдеще”, каза Вучич.

Той подчерта, че усилията за развитие на енергетиката в Сърбия през следващите 10 години ще трябва да бъдат по-големи, отколкото са били през предходните 80 години.

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен заяви, че Сърбия може да продължи да разчита на Европейския съюз.

„Сърбия направи избора да се присъедини към ЕС и очакваме Сърбия да се движи по този път два пъти по-бързо. Вземете за пример енергийната криза от 2022 г., която имаше драстично въздействие и ние се изправихме пред нея. Можете да продължите да разчитате на нас“, каза фон дер Лайен и продължи:

„Свързваме Сърбия с енергийния пазар. Поканихме Сърбия да се присъедини към механизма на ЕС за обществени поръчки на газ. Трябва да видим напредък в областите на върховенството на закона, електронните медии... Искам да приветствам напредъка по отношение на избирателните списъци и REM. Бих ви поканила да дойдете в Брюксел след месец, за да видите как вървят нещата. Трябва да ви похваля за това, че сте привели външната си политика в съответствие с ЕС с 61 процента. Като част от плана за растеж, вие създадохте съвет за мониторинг. Мисля, че това е отличен сигнал“, каза Урсула фон дер Лайен.

Подходящото време за инвестиции в Западните Балкани

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви днес, след среща със сръбския президент Александър Вучич, че е подходящ моментът да се инвестира в страните от Западните Балкани и ги призова да изберат Европа по този начин.

На въпрос на репортери относно призива към инвеститорите да инвестират в региона, тя каза, че казва на инвеститорите, че сега е подходящият момент да инвестират в страните от Западните Балкани и че ако изберат тези страни, те избират Европа.

Тя обяви, че една или две компании ще се разширят в Сърбия и добави, че могат да бъдат създадени стартиращи компании, които ще бъдат обучавани по примери от ЕС.

„Това е един пример, а другият, разбира се, е инвестирането в чисти технологии, декарбонизация, вятърни паркове, повече възобновяема енергия и чисти технологии, които се разработват тук, в Западните Балкани“, каза фон дер Лайен.

Тя подчерта, че има много възможности за инвеститорите, които избират Западните Балкани.