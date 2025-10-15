ЕС представя план за подготовка за война с Русия до 2030 г.

ЕС се готви да стартира мащабна отбранителна реформа, която включва съвместно производство на оръжия и дронове. Брюксел иска да подготви Европа за война до 2030 г. Това съобщава Bloomberg.

Документът, с който Bloomberg се запозна, предвижда основна реформа на военното планиране и обществени поръчки в ЕС.

Според плана, до края на 2027 г. ЕС трябва да осъществява съвместно 40% от покупките на оръжие - това е повече от два пъти повече от сегашното ниво.

„Авторитарните държави все повече се намесват в нашите общества и икономики. Традиционните съюзници и партньори изместват фокуса си към други региони на света“, се казва в документа.

Русия е посочена като основна заплаха

В документа се подчертава, че „милитаризирана Русия представлява постоянна заплаха за европейската сигурност в обозримо бъдеще“. Поради това страните от ЕС са поканени да координират военните си разходи и бързо да създадат коалиции за изпълнение на съвместни отбранителни програми.

Комисията очаква подобни усилия да започнат още през следващата година, ако Европа иска да бъде бойно готова до 2030 г. Планът ще бъде представен в четвъртък, като окончателните обсъждания ще се проведат на среща на върха в Брюксел следващата седмица.

Нарастващи разходи за отбрана и нови цели

Както е отбелязано в документа, общият бюджет за отбрана на ЕС почти се е удвоил от 2021 г. насам - от 218 милиарда евро до прогнозираните 392 милиарда евро през 2025 г. Разходите обаче остават фрагментирани, което възпрепятства бързата модернизация на оръжията.

Новата стратегия предвижда съвместни проекти в областта на противовъздушната отбрана, противоракетната отбрана, дроновете и технологиите за борба с дронове. Коалиции за управление на тези инициативи трябва да бъдат сформирани до началото на 2026 г., като проектите са планирани да стартират в средата на 2026 г.

Фондацията и новите отбранителни инициативи

Планът предвижда също така създаването на фонд до 1 милиард евро до 2026 г., съвместно с Европейската инвестиционна банка, в подкрепа на развитието на отбраната. Вече е одобрен фонд от 150 милиарда евро за финансиране на по-големи програми, който е разпределен между различни проекти.

Освен това ЕС планира да стартира водещи инициативи като „Европейска защита от дронове“ и „Наблюдение на източния фланг“, които ще вземат предвид опита на Украйна в отблъскването на руски атаки. Планирано е тези програми да започнат през 2026 г., а пълноценна система от дронове на целия континент би трябвало да заработи до 2027 г.

Балансът на силите в Европа може да се промени

ЕС традиционно играе второстепенна роля по въпросите на отбраната, отстъпвайки лидерството на държавите членки и НАТО. Новият план обаче призовава за засилена координация и централизация на вземането на решения, което би могло да промени баланса на силите в рамките на алианса.

Въпреки това, големи държави, включително Германия, вече заявиха, че окончателните решения по военните въпроси трябва да останат на националните правителства, което показва потенциални търкания в блока относно мащабни отбранителни проекти.

По-рано новият президент на Федералната служба за външно разузнаване (BND) на Германия, Мартин Йегер, заяви, че Владимир Путин е готов да провери европейските граници и може да провокира „разгорещена конфронтация“ във всеки един момент.

Украинското военно разузнаване заяви, че Русия разглежда мащабна война в Европа като неизбежна в средносрочен план.