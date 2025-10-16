Ердоган скастри Джорджа Мелони за цигарите

Президентът на Турция продължи кампанията си срещу тютюна и в Шарм Ел Шейх

Макрон също се заяде с премиерката, тя му каза, че ако не пушела, щяла да му се скара

Президентът на Турция Реджеб Ердоган скастри премиерката на Италия Джорджа Мелони, задето пуши цигари. Държавният глава на комшиите от Югоизток се изяви като здравен съветник на шефката на правителството в Рим по време на срещата за мир в Газа завчера в египетския курорт Шарм ел Шейх.

“Изглеждаш превъзходно - казал Ердоган на Мелони според италианския всекидневник “Ил Фольо”, - но трябва да те накарам да спреш да пушиш, защото е много вредно и бялата ти кожа ще се разсипе!” Премиерката обяснила на президента, че започнала да пуши неотдавна след като тринайсет години била зарязала цигарите. Ама стресът я бил накарал да посегне отново към тях, тъй като папиросите є помагали в “политическите взаимодействия”.

Присъстващият на разговора президент на Франция Еманюел Макрон веднага се намесил, като обявил, че “отказването от порок като тютюнопушенето е невъзможно”. Известна с чувството си за злобничък хумор, Джорджия Мелони му отвърнала светкавично, че без никотин тя щяла да стане “по-малко общителна и много по-критична към колегите”. Вестник “Ил Фольо” “преведе” това подхвърляне на премиерката като закана, че ако не пуши, може набързо да се накара на държавния глава на презалпийските съседи. Просто защото напоследък тя била “в постоянни търкания” с него, тоест в конфликт по куп двустранни и многостранни въпроси.

Спирайки се на според него “димния инццидент”, парижкият всекидневник “Льо Фигаро” посочи, че зад забележката на Ердоган се криел дългогодишен ангажимент на турския президент - от няколко години той водел в родината си безмилостна политика срещу тютюнопушенето. Като столицата Анкара вече разполагала с над 670 центъра за отказване от цигарите и национална телефонна линия за помощ, предлагаща безплатни медицински услуги на милиони пушачи. Според санитарните власти всяка година в страната се регистрират приблизително 100 000 преждевременни смъртни случая, свързани с тютюнопушенето. Турция вече била похвалена и от Световната здравна организация за пълното прилагане на нейната международна програма, която има за цел да намали консумацията на тютюн.

А Ердоган вече многократно бил обявявал, че иска да заформи “поколение без тютюн”, като през юни миналата година обявил, че “този век на Турция ще се основава на здравето, чистия въздух и силните умове”.