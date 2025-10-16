Въздушна тревога обявена в цяла Украйна: Руската армия нанася удари с крилати ракети, МиГ-31К е излетял

Нощта на 16 октомври започна за Украйна с мащабна въздушна тревога, която обхвана цялата територия на страната. Военните бяха предупредени за изстрелването на руски ракети и излитането на носител на хиперзвукови оръжия МиГ-31К. Това съобщава РБК-Украйна , позовавайки се на публикация на украинските ВВС в мрежата Telegram.

Към 05:21 ч. сутринта в четвъртък в Украйна е обявена национална въздушна тревога. Военновъздушните сили съобщиха в Telegram, че има ракетна заплаха за всички региони.

В съобщението се казва: „ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Цяла Украйна е ракетна опасност! Записано е излитане на МиГ-31К.“ Този тип самолет е способен да носи хиперзвукови ракети „Кинжал“, което увеличава заплахата от едновременни удари в различни посоки.

Мониторингови канали съобщиха, че Полтава и Кременчук са били подложени на масирани комбинирани атаки. Според източници, врагът е използвал балистични и крилати ракети, както и дронове.

Местните медии съобщават за експлозия в Полтава, подобни съобщения са от Харков и Кропивницки. Серия от мощни детонации е регистрирана и в Изюм, вероятно в резултат на ракетен обстрел.

Жителите на регионите съобщават, че противовъздушната отбрана работи. В някои градове има прекъсвания на електрозахранването, но официални източници все още не са предоставили данни за последствията от атаките.

До сутринта на 16 октомври сигналите за въздушна тревога започнаха да се отменят в Западна Украйна и към 06:05 ч. картата на тревогите показва постепенно намаляване на нивото на заплаха в повечето региони на страната.