ВСУ отблъснаха голяма руска бронирана атака край Добропилия (ВИДЕО)

Руската армия днес предприе голямо настъпление в района на източния украински град Добропилия с повече от 20 бронирани машини, заяви украинската бригада "Азов", като добави, че атаката е била отблъсната, предаде Ройтерс.

Засега руските власти не са коментирали тази информация. Генералният щаб на украинската армия също не спомена за руската атака в изявление, публикувано днес следобед, но посочи, че води "стабилизиращи" операции в района.

"На 16 октомври врагът направи още един опит за масивна механизирана атака (в района на Добропилия)", съобщи бригадата "Азов" в социалните мрежи. В публикацията пише, че при отблъскването на нападението са били унищожени 9 руски бронирани машини и че целта на руснаците е била да установят контрол над село Шахово, разположено на изток от Добропилия.

Украинската бригада "Азов" публикува и видеокадри от сраженията. Ройтерс отбелязва, че е успяла да удостовери, че на кадрите се вижда село Малиновка, което се намира на около 13 км южно от Шахово.

За неуспешната атака потвърждават и руски провоенни канали.

Висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропилия. По думите на украинските военни руските сили са били хванати в капан.

Добропилия се намира близо до логистичния център Покровск - една от ключовите цели на руските войски, които бавно настъпват на запад в Донецка област.