Силяновска изрази готовност за "македонско-български разговори след местните избори"

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска е изразила „готовност за македонско-български разговори след местните избори”, се казва в съобщение от кабинета на президента на страната, изпратено до медиите.
Силяновска е казала това срещата си вчера с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие.
„Президентът Силяновска очаква съдействие от ЕС за намиране на креативно решение за деблокиране на македонската интеграция, защото, както подчерта, приемането на страните от Западните Балкани в ЕС не е само въпрос на разширяване, но и засяга сигурността и стабилността на Европа. Тя сравни балтийските страни и Балканите, посочвайки очевидната разлика: в първата, страните членки на ЕС застанаха зад своите съседи, а във втората, някои членове на ЕС използват привилегирования си статут, за да обуславят и дори да блокират политическия път на съседа си към Брюксел”, се казва в съобщението на Президентството в Скопие, като очевидно се има в предвид позицията на България.
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше на посещение в Скопие в рамките на регионалната си обиколка, когато се срещна с премиера на страната Християн Мицкоски, с председателя на парламента Африм Гаши и с президента Силяновска.
Гордана Силяновска е оценила посещението като "окуражаващо и стимулиращо" за европейската интеграция на региона, а Урсула фон дер Лайен е започнала разговора, изразявайки „открития интерес на ЕС към Западните Балкани поради естествената им европейска принадлежност в географски, исторически и културен смисъл, но и поради тектоничните промени в международния ред и засилените глобални и европейски заплахи за сигурността”.
По време на посещението официални изявления нямаше, но Фон дер Лайен изрази посланията си чрез публикация в платформата "Екс".
Потвърждавайки подкрепата на Европейския съюз за Северна Македония по евроинтеграционния й път, тя написа, че единствената стъпка, която страната трябва да предприеме преди началото на преговорите, е да направи договорената конституционна промяна.
We remain fully behind North Macedonia on its EU path.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 15, 2025
You can count on us.
The next and only step before the opening of the negotiations is clear.
You need to make the agreed constitutional change.
The ball is in your court. The EU is ready. pic.twitter.com/s890meaZLP