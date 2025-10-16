Силяновска изрази готовност за "македонско-български разговори след местните избори"

Фон дер Лайен подкани Скопие да направи обещаните конституционни промени

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска е изразила „готовност за македонско-български разговори след местните избори”, се казва в съобщение от кабинета на президента на страната, изпратено до медиите.

Силяновска е казала това срещата си вчера с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие.

„Президентът Силяновска очаква съдействие от ЕС за намиране на креативно решение за деблокиране на македонската интеграция, защото, както подчерта, приемането на страните от Западните Балкани в ЕС не е само въпрос на разширяване, но и засяга сигурността и стабилността на Европа. Тя сравни балтийските страни и Балканите, посочвайки очевидната разлика: в първата, страните членки на ЕС застанаха зад своите съседи, а във втората, някои членове на ЕС използват привилегирования си статут, за да обуславят и дори да блокират политическия път на съседа си към Брюксел”, се казва в съобщението на Президентството в Скопие, като очевидно се има в предвид позицията на България.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен беше на посещение в Скопие в рамките на регионалната си обиколка, когато се срещна с премиера на страната Християн Мицкоски, с председателя на парламента Африм Гаши и с президента Силяновска.

Гордана Силяновска е оценила посещението като "окуражаващо и стимулиращо" за европейската интеграция на региона, а Урсула фон дер Лайен е започнала разговора, изразявайки „открития интерес на ЕС към Западните Балкани поради естествената им европейска принадлежност в географски, исторически и културен смисъл, но и поради тектоничните промени в международния ред и засилените глобални и европейски заплахи за сигурността”.

По време на посещението официални изявления нямаше, но Фон дер Лайен изрази посланията си чрез публикация в платформата "Екс".

Потвърждавайки подкрепата на Европейския съюз за Северна Македония по евроинтеграционния й път, тя написа, че единствената стъпка, която страната трябва да предприеме преди началото на преговорите, е да направи договорената конституционна промяна.