Председателят на кипърски футболен клуб е застрелян пред дома си

Председателят на кипърски футболен клуб от втора дивизия е бил застрелян в крайбрежния град Лимасол в петък, съобщи полицията, цитирани от Reuters.

Жертвата, която полицията идентифицира като 49-годишния Ставрос Демосфенос, беше председател на футболния клуб „Кармиотиса“. Неизвестни нападатели откриха огън по него пред дома му и той почина, докато синът му го караше към болницата.

„Кармиотиса“ се състезаваше в първа дивизия през миналия сезон, но през настоящия сезон изпадна във втора дивизия. От създаването си през 1979 г. клубът играе предимно в по-ниските дивизии.