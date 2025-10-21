Гърция потвърди твърдата си подкрепа за Украйна

Още по темата: Гърция и Украйна подписаха споразумение за сигурност в Брюксел 17.10.2024 16:36

Герапетритис подчерта спешната необходимост от справедлив и траен мир

Гръцкият външен министър Йоргос Герапетритис се срещна с украинския си колега Андрий Сибиха в рамките на Съвета по външни работи на ЕС, като потвърди непоколебимата подкрепа на Гърция за Украйна в условията на продължаващата война.

Според изявление, споделено от Атина в социалните медии, Герапетритис подчерта „непоколебимата подкрепа на Гърция за Украйна, която продължава да защитава своя суверенитет и териториална цялост“. Той също така подчерта спешната необходимост от справедлив и траен мир, основан на международното право.

По време на срещата гръцкият министър изрази готовността на правителството си да засили предоставянето на хуманитарна помощ на Украйна. Дискусията потвърди позицията на Гърция като последователен поддръжник на Украйна в рамките на Европейския съюз, както политически, така и чрез практически мерки за солидарност.

Тази среща се състоя, след като ЕС се съгласи да спре изцяло вноса на руски газ до 2028 г., подчертавайки по-широката стратегия на ЕС за намаляване на енергийната зависимост от Москва, като същевременно засилва колективната подкрепа за Киев.