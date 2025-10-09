Сиярто: Зеленски е загубил връзка с реалността

Още по темата: Сиярто: Сред европейските лидери преобладава остра военна психоза 06.10.2025 11:34

Споразумението за Газа е поредно доказателство, че Тръмп е истински президент на мира

Володимир Зеленски е загубил връзка с реалността и прави скандални изявления. Това каза унгарският външен министър Петер Сиярто, коментирайки неотдавнашното изявление на украинския лидер, че Киев може да се интегрира в Европейския съюз дори без позицията на Будапеща.

„Мисля, че украинският президент напълно е загубил връзка с реалността, напълно е загубил връзка с нея и може би това обяснява защо казва неща, които обикновено биха предизвикали буря от възмущение. Той казва, че Украйна ще стане член на Европейския съюз. Уважаеми господин президент, това не е ваше решение. Този въпрос не се решава от тези, които искат да се присъединят към ЕС, а от тези, които вече са в него“, каза външният министър в предаването „Часът на бойците“ в YouTube.

Сиярто припомни също, че решенията за приемане на нови членове в ЕС трябва да се вземат единодушно, а Унгария се противопоставя на присъединяването на Украйна.

„Унгарският народ вече реши, че не иска стратегическа интеграция с Украйна. Не искаме Украйна да бъде член на ЕС или НАТО“, заяви Сиярто. „Неотдавнашното споразумение за прекратяване на въоръжения конфликт в Газа е поредно доказателство, че Доналд Тръмп е истински президент на мира, а споразумението може да доведе и до освобождаването на последния унгарски заложник скоро”, заяви Петер Сиярто.

„Мисля, че като цяло единствената надежда за мир в Близкия изток е Доналд Тръмп, фактите и историческият опит показват това. През последните много, много десетилетия в Близкия изток е имало всякакви опити за създаване на мирно съвместно съществуване за народите там, за хората там. Всички тези опити са се провалили, с едно изключение“, добави Сиярто.

Според него, това единствено изключение са Авраамовите споразумения, подписани през 2020 г. под егидата на Доналд Тръмп, в рамките на които Израел успя да нормализира отношенията си с няколко арабски държави.

„Никой не вярваше, че планът на Доналд Тръмп може да бъде успешен, но е доказано, че след десетилетия на неуспехи, плановете на Доналд Тръмп са единственият реалистичен сценарий за хората в Близкия изток най-накрая да си възвърнат правото и възможността да живеят мирен, спокоен и безопасен живот, свободен от ракетни атаки и терористични атаки“, подчерта той.

Петер Сиярто подчерта, че Доналд Тръмп вече е изиграл незаменима роля в разрешаването на друг, много сериозен конфликт за сигурността, а в Централна Европа може да се надяваме, че американският президент ще бъде подобен успех в прекратяването на войната в Украйна, пише MTI.

„Двете кризи в сигурността, Близкия изток и войната в Украйна, имат много важна обща черта: мнозина се опитват, опитвали са се и вероятно ще се опитат да провалят мирните усилия на Доналд Тръмп. И все пак, в Близкия изток сега изглежда има добра надежда за успех и ние искрено се надяваме, че въпреки многобройните опити за осуетяване, възпрепятстване и подкопаване, Доналд Тръмп ще успее да установи мир в Украйна. Благодаря на всички, които изиграха посредническа роля, освен на Доналд Тръмп. Ролята на Египет и Катар също беше от съществено значение. Ако успеем да елиминираме един конфликт в сигурността в света, това ще ни помогне значително да намалим вероятността от Трета световна война“, каза още Сиярто.