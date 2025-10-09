Италианците призовават Джорджа Мелони да отмени митата на Тръмп върху пастата

Някога пастата се е консумирала предимно в Неапол

Джорджа Мелони и Доналд Тръмп имат навика да разговарят приятелски на тържествени събития, но ако пътищата им се пресекат на вечеря във Вашингтон следващата седмица и в менюто е включена паста, разговорът може да стане напрегнат.

Италианският министър-председател е подложен на нарастващ натиск у дома да убеди Тръмп да отмени планираните 107-процентни американски мита върху италианската паста, които производителите нарекоха „опустошителна“ заплаха за техния поминък, пише The Times.

Решаващият момент може да бъде вечерята, на която двамата може да присъстват на 18 октомври, организирана от Националната италиано-американска фондация в чест на италианската култура и за укрепване на италиано-американските връзки.

„Смятаме, че Мелони и Тръмп може да са там и това трябва да е моментът, в който да се обсъди опитът на Америка да изтласка италианските производители на макаронени изделия от американския пазар или да ги принуди да започнат производство в САЩ“, каза Еторе Прандини, ръководител на лобистката група на италианските фермери Coldiretti.

15-процентните мита на Тръмп върху европейските стоки вече бяха обвинени за 21-процентния спад в износа на италиански хранителни продукти за САЩ през август.

След това се появиха обвиненията на САЩ срещу двама италиански производители на макаронени изделия в ценови дъмпинг - политика, при която продуктите се изнасят на занижени цени в дадена страна в ущърб на местните производители. Това накара Вашингтон да наложи наказателна допълнителна тарифа от 92% върху италианските износители на макаронени изделия, с което общата тарифа достигна 107%.

Прандини твърди, че дъмпингът „никога не се е случвал“ и заяви, че този ход сега ще удвои цената на италианските макаронени изделия в САЩ и „практически ще отмени“ годишния износ на стойност 671 млн. евро (580 млн. паунда).

Масимилиано Джансанти, ръководител на земеделската група Confagricoltura, заяви:

„Американският пазар представлява 12 % от производството на Италия, така че ако го загубим, това ще бъде като взрив на бомба в икономиката на Южна Италия, където се отглежда твърда пшеница за макаронени изделия.“

Позицията на Мелони се усложнява допълнително от нейното отстояване на италианската храна по света като крайъгълен камък на националната идентичност.

Нейното правителство порицава Европейската комисия, че ограничава свободата на италианските фермери с бюрокрация, но сега се обръща към комисията с молба да помогне за отмяната на тарифата на Тръмп.

„Европейската комисия, в тясна координация с италианското правителство, се ангажира със САЩ по това разследване и ще се намеси, ако е необходимо“, заяви в понеделник Олоф Гил, говорител на комисията по въпросите на търговията.

Някога пастата се е консумирала предимно в Неапол, но емигрантите я пренасят в Америка, където тя става популярна и се реекспортира обратно в Италия, където през 30-те години на ХХ век фашисткото правителство на Бенито Мусолини я демонизира като чуждо изобретение.

Значението на макароните като символ на италианската кухня е показано във филма „Американец в Рим“ от 1954 г., когато героят, изигран от Алберто Сорди, изплюва вносната американска храна, която яде, и се нахвърля върху огромна чиния спагети, приготвени за него от майка му.