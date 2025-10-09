Испания разби голяма мрежа за трафик на кокаин, конфискува десет тона наркотици

Още по темата: Основателят на картела „Синалоа” се призна за виновен в трафик на наркотици 26.08.2025 10:32

Мрежата е пренасяла контрабандно около 120 тона кокаин годишно от Колумбия

Испанската полиция заяви в сряда, че е разбила една от най-значимите мрежи за трафик на кокаин в света, като е конфискувала 10 тона от наркотика и е арестувала петима заподозрени при съвместна операция, съобщава ДПА.

Полицията съобщи, че са извършени трима ареста в Испания и двама в Колумбия по време на седем акции, без да се уточняват местоположенията или къде са открити наркотиците. Разследването е проведено с помощта на колумбийските власти.

Мрежата е пренасяла контрабандно около 120 тона кокаин годишно от Колумбия до Европа през пристанища в Холандия, Белгия и Испания, съобщи полицията.

Spain: Guardia Civil, in collaboration with Colombian National Police, dismantled an international criminal organization known as "invisible narcos" in Operation Gulupa.





Твърди се, че трафикантите имат връзки с колумбийската Clan del Golfo, една от най-големите престъпни групи, участващи в световната търговия с кокаин.

Полицията описва заподозрените като действащи чрез фиктивни компании, подставени лица и други сложни схеми за контрабанда. Лидерите на групата са координирали операции от Колумбия, Испания и Дубай.

Специализирано звено на организацията се е занимавало с пране на пари чрез офшорни фирми. Регистрирани са транзакции с криптовалута на обща стойност около 700 милиона долара.

Пробивът бе направен, след като следователите получиха достъп до криптирани съобщения, изпратени чрез приложението Sky ECC. Разследването, стартирано през 2022 г., бе с кодово име "Гулупа" (по този начин в Колумбия наричат плода маракуя).