Испания разби голяма мрежа за трафик на кокаин, конфискува десет тона наркотици

Испанската полиция заяви в сряда, че е разбила една от най-значимите мрежи за трафик на кокаин в света, като е конфискувала 10 тона от наркотика и е арестувала петима заподозрени при съвместна операция, съобщава ДПА.
Полицията съобщи, че са извършени трима ареста в Испания и двама в Колумбия по време на седем акции, без да се уточняват местоположенията или къде са открити наркотиците. Разследването е проведено с помощта на колумбийските власти.
Мрежата е пренасяла контрабандно около 120 тона кокаин годишно от Колумбия до Европа през пристанища в Холандия, Белгия и Испания, съобщи полицията.
Spain: Guardia Civil, in collaboration with Colombian National Police, dismantled an international criminal organization known as "invisible narcos" in Operation Gulupa.— Crime Intel (@WorldCrimeIntel) October 8, 2025
This syndicate was linked to the Clan del Golfo and was responsible for trafficking over 120 tons of cocaine… pic.twitter.com/WBeBV1I9IC
Твърди се, че трафикантите имат връзки с колумбийската Clan del Golfo, една от най-големите престъпни групи, участващи в световната търговия с кокаин.
Полицията описва заподозрените като действащи чрез фиктивни компании, подставени лица и други сложни схеми за контрабанда. Лидерите на групата са координирали операции от Колумбия, Испания и Дубай.
Специализирано звено на организацията се е занимавало с пране на пари чрез офшорни фирми. Регистрирани са транзакции с криптовалута на обща стойност около 700 милиона долара.
Пробивът бе направен, след като следователите получиха достъп до криптирани съобщения, изпратени чрез приложението Sky ECC. Разследването, стартирано през 2022 г., бе с кодово име "Гулупа" (по този начин в Колумбия наричат плода маракуя).