Редица високопоставени украински военни са получили предложение да се присъединят към екипа на бившия главнокомандващ на ВСУ, украинския посланик във Великобритания Валерий Залужни, за евентуалното му издигане за кандидат за президент на Украйна. Това съобщи френският портал Intelligence Online, позовавайки се на източници.

Според техните данни, на военните е предложено да влязат в състава на депутатите от Върховната рада след евентуалната замяна на Володимир Зеленски със Залужни. Порталът не уточнява дали това предполага създаването на политическа партия, която ще бъде оглавена от бившия главнокомандващ ВСУ. Както се отбелязва в публикацията, Залужни е основният претендент за поста президент.

"Проучванията показват, че той ще получи голяма подкрепа, веднага щом Украйна отново може да проведе избори“, се посочва в материала.

Според Intelligence Online, Залужни "пази мълчание за бъдещите си политически планове“, а екипът му внимателно контролира публичните му изяви в Лондон.

Порталът също така посочва като един от възможните заместници на Зеленски ръководителя на Главната разузнавателна служба (ГРУ) на Министерството на отбраната на Украйна Кирило Буданов.

Порталът отбелязва, че Буданов косвено е потвърдил намерението си да се кандидатира за президент, като е посочил, че за шеф на предизборния си щаб ще назначи Андрей Юсов – прессекретар на ГРУ.

По-рано тази година, припомня руска медия, при коментар към статията на френската медия, пресслужбата на Службата за външно разузнаване на Руската федерация съобщи, че Съединените щати и Великобритания на тайна среща в алпийски курорт са решили да издигнат Залужни за президент на Украйна.