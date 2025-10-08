Дронове са забелязани над тайни заводи за противовъздушна отбрана в Европа

Още по темата: Кремъл: Историята с тези дронове е меко казано странна 06.10.2025 14:20

Една от най-големите европейски компании за противовъздушна отбрана предупреждава, че над нейните свръхсекретни фабрики прелитат все по-голям брой дронове и иска ясни правила за това как да ги заглушава или сваля, пише Politico.

„Виждаме повече дронове, отколкото преди няколко месеца“, каза Ален Кеврен, директор на Thales Belgium.

Коментарите му идват на фона на нарастващите съобщения за безпилотни летателни апарати, включително в Полша, Румъния, Германия, Норвегия и Дания през последния месец. Някои, като военните дронове, прелитащи над Полша и Румъния, са руски, докато произходът на други е по-труден за определяне.

В отговор миналата седмица Копенхаген временно забрани полетите на дронове, докато НАТО стартира нова програма Eastern Sentry, за да се справи с критичните пропуски в противовъздушната отбрана на алианса.

Френската мултинационална компания е положила „огромни усилия“ за инсталиране на системи за откриване в своите съоръжения, обясни той. Компанията заяви, че може да използва заглушители, за да блокира сигнала, необходим за контрол на дроновете и свалянето им. Но проблемът е, че „не ни е позволено - законно“, каза Кеврин. Едно от опасенията относно свалянето на дронове е, че те могат да причинят щети или да наранят хора, ако паднат.

„Сега страни като Белгия трябва да обяснят „какъв е правилният процес“ за подобни наблюдения”, каза Кеврин, включително къде свършват полицейските отговорности и започват тези на компаниите. „Процесът трябва да бъде изяснен“, каза той, говорейки, докато десетки техници работеха щателно, за да сглобят емблематичните боеприпаси на компанията в безупречно бели лабораторни работилници зад стъклен прозорец. „Това е ситуация, с която всички ние трябва да се сблъскаме.“

Ракетите, произведени в завода в Херстал и фабриката в Évegnée Fort, могат да се използват срещу дронове, като лазерно насочваната версия е насочена към по-големи, високопланински безпилотни летателни апарати като Shaheds, проектирани в Иран, докато техните ненасочващи се братя и сестри вместо това освобождават хиляди стоманени топки при детонация, за да унищожат рояци от по-малки, нископланински дронове.

През последните седмици военният алианс е обект на остри критики за реакцията си на скорошни нахлувания във въздушното пространство, след като бойни самолети на НАТО използваха ракети на стойност милиони долари, за да свалят руски дронове, изработени от дърво и пяна, всеки от които струваше около 10 000 долара.

Thales е получила десетки заявки за своите ракети след нахлуването в Полша, каза Кеврен, като се има предвид, че техните ракети с 8-километров обсег използват стандарти на НАТО, които могат да се впишат в съществуващите оръжейни системи.

На ЕС е забранено по закон да финансира директно оръжия и военно оборудване, но е разработил няколко инициативи, насочени към улесняване на съвместните обществени поръчки на оръжие от страните членки, включително чрез програмата си SAFE за заеми за оръжия на стойност 150 милиарда евро.