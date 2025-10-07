Фридрих Мерц предупреди германците, че доходите им ще намалеят

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че гражданите ще трябва да харчат все по-голям дял от доходите си за социални нужди – пенсии, здравеопазване и грижи за възрастни хора.

„Нашето население ще бъде принудено да харчи повече от доходите си за пенсии, здравеопазване и грижи. И това трябва да се прави справедливо“, каза той в интервю за ARD, цитирано от Bild.

Причината, според Мерц, е застаряването на обществото и нарастващите разходи за социални програми. Здравната система вече има дефицит от милиарди евро. Очаква се допълнителен дефицит от поне четири милиарда евро през 2026 г. Властите обсъждат увеличаване на вноските и дори частично премахване на обезщетенията.

Канцлерът предложи и преразглеждане на пенсионната система. Вместо фиксирана възраст за пенсиониране (67 години), той предлага да се вземе предвид трудовият стаж.

„Някой, който е започнал работа на 17 години и е работил 50 години, не трябва да се пенсионира на същата възраст като някой, който е започнал кариерата си на 30 години“, отбеляза Мерц.

Същевременно той настоява за въвеждането на задължителна частна пенсия и обещава обезщетения за работещите пенсионери – до 2000 евро на месец без данъци.

Mинистърът на финансите дава 600 000 евро за снимики

Германският министър на финансите Ларс Клингбайл, който призова колегите си да намалят разходите, сам се оказа в центъра на скандал заради разходите си за фото и видео заснемане. Според Bild, неговото министерство е обявило търг на стойност до 620 000 евро. Договорът е до края на 2027 г. с възможност за удължаване.

Според условията, изпълнителят ще бъде длъжен да осигурява целогодишно отразяване на министъра и неговите събития, включително уикенди, празници и „изключителни събития в чужбина“.

Изисква се участниците да имат поне четири години опит в политическата фотография, а броят на пътуванията се оценява на 175-225 годишно. Гримьорите, асистентите и специалистите по осветление ще бъдат заплащани отделно.

Харченето на пари за грим и фотосесии не е необичайно за германските политици, отбелязва изданието. Според правителствени данни, министрите са похарчили почти 50 000 евро за гримьори само през първите три месеца на 2025 г. Бившият външен министър Аналена Бербок оглавява списъка с 20 800 евро, следвана от бившия канцлер Олаф Шолц и министъра на вътрешните работи Нанси Фесер.